прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.95

Полька Ига Свентек сыграет против американки Эммы Наварро в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 06:00 мск.

Свентек

Ига попала в число сеяных, поэтому для выхода в 1/8 финала ей надо было выиграть лишь два матча.

В первом польская теннисистка одержала разгромную победу над китаянкой Юэ Юань — 6:0, 6:3.

В третьем раунде ее соперницей была Камила Осорио. Колумбийка проиграла первый со счетом 0:6, а в перед началом второй партии отказалась от продолжения борьбы.

Победная серия Свентек теперь составляет шесть матчей.

Прогнозы на теннис

В сентябре Свентек стала чемпионкой турнира в Сеуле, в финале которого она одержала победу над Екатериной Александровой (1:6, 7:6, 7:5).

Ига выиграла 15 из 16-ти последних матчей.

Наварро

Эмма тоже провела пока лишь два неполных матча.

В первом американская теннисистка одержала победу над румынкой Еленой Габриэлой Рузе — 6:3, 7:6.

В следующем матче Наварро встречалась с Лоис Буассон. Первый сет она забрала со счетом 6:2, а в начале второго француженка снялась из-за травмы.

После Уимблдона Наварро пока ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.

Лучшим результатом Эммы на харде в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Мериде. Кроме того, в начале года она дошла до четвертьфинала на Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.12, победу Наварро букмекеры предлагают за 6.20.

Прогноз: в январе Ига разгромила Эмму в Мельбурне со счетом 6:1, 6:2. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч. Интрига, к сожалению, отсутствует.

1.95 Победа Свентек с форой по геймам (-6,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Свентек — Наварро принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-6,0) за 1.95.