Хорват Марин Чилич сыграет против грузина Николоза Басилашвили в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 09:00 мск.

Чилич

Серия поражений Марина составляет уже шесть матчей.

После Уимблдона, на котором он дошел до четвертого круга, хорватский теннисист не выиграл ни одного матча на US Open, в Ханчжоу и Пекине.

При этом в Ханчжоу ему надо было защищать прошлогодний титул. Чилич потерял больше 200 очков и свалился в конец первой сотни рейтинга.

Кроме того, несколько недель назад Чилич проиграл два матча в Кубке Дэвиса.

В общем, пока нет ощущения, что Марин может удивить на шанхайском «тысячнике».

Басилашвили

Николозу, в отличие от Марина, пришлось участвовать в квалификации шанхайского «тысячника».

В отборе грузинский теннисист выиграл у австралийца Бернарда Томича и американца Элиота Спиццирри.

Интересно, что на прошлой неделе Басилашвили проиграл Томичу во втором круге «челленджере» в Цзиншане, при этом взяв лишь один гейм.

Но в целом сентябрь получился удачным для Николоза. На турнире ATP 250 бывшая 16-я ракетке мира дошел до четвертьфинала, благодаря чему снова близок к возвращению в топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Чилича, и на Басилашвили можно поставить за 1.90.

Прогноз: изначально соперником Марина должен был стать Корантен Муте, но француз снялся за день до начала турнира. Но это, по сути, ничего не меняет. Матч с Басилашвили будет не менее сложным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.