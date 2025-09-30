Сможет ли Руайе пробиться в основную сетку в Шанхае?

прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.32

Француз Валантен Руайе сыграет против британца Билли Харриса во втором раунде квалификации «Мастерса» в Шанхае. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 07:00 мск.

Руайе

Валантен в предыдущем раунде разгромил соотечественника Титуана Дроге — 6:1, 6:2.

Однако этот результат не стал сюрпризом на фоне недавнего прорыва французского теннисиста.

На прошлой неделе Руайе дошел до финала на турнире в китайском Ханчжоу, благодаря чему закрепился в топ-100.

В решающем он проиграл Александру Бублику — 6:7, 6:7.

Зато в остальных раундах Руайе обыграл Александра Ковачевича, Андрея Рублева, Лернера Тьена и Корантена Муте.

Харрис

Билли в первом отборочном матче спокойно выиграл у японца Таро Даниэля — 6:4, 6:2.

Ранее в этом году британец провел на уровне основного тура десять матчей.

И здесь важно добавить, что на этом отрезке у Харриса лишь две победы: в конце июня он дошел до четвертьфинала в Истборне.

Свои лучшие результаты Харрис демонстрирует на «челленджерах», в том числе на харде.

Например, в начале сентября он выиграл турнир во французском Кассисе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руайе в этом матче можно поставить за 1.51, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.42.

Прогноз: скорее всего, Руайе обыграет британца и прорвется в основную сетку престижного турнира. В данном случае действительно сложно игнорировать прогресс французского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Руайе в двух сетах за 2.32.