Француз Валантен Руайе сыграет против британца Билли Харриса во втором раунде квалификации «Мастерса» в Шанхае. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 07:00 мск.
Руайе
Валантен в предыдущем раунде разгромил соотечественника Титуана Дроге — 6:1, 6:2.
Однако этот результат не стал сюрпризом на фоне недавнего прорыва французского теннисиста.
На прошлой неделе Руайе дошел до финала на турнире в китайском Ханчжоу, благодаря чему закрепился в топ-100.
В решающем он проиграл Александру Бублику — 6:7, 6:7.
Зато в остальных раундах Руайе обыграл Александра Ковачевича, Андрея Рублева, Лернера Тьена и Корантена Муте.
Харрис
Билли в первом отборочном матче спокойно выиграл у японца Таро Даниэля — 6:4, 6:2.
Ранее в этом году британец провел на уровне основного тура десять матчей.
И здесь важно добавить, что на этом отрезке у Харриса лишь две победы: в конце июня он дошел до четвертьфинала в Истборне.
Свои лучшие результаты Харрис демонстрирует на «челленджерах», в том числе на харде.
Например, в начале сентября он выиграл турнир во французском Кассисе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руайе в этом матче можно поставить за 1.51, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.42.
Прогноз: скорее всего, Руайе обыграет британца и прорвется в основную сетку престижного турнира. В данном случае действительно сложно игнорировать прогресс французского теннисиста.
Рекомендуемая ставка: победа Руайе в двух сетах за 2.32.