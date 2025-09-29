Полька Ига Свентек сыграет против колумбийки Камилы Осорио в третьем круге турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 09:30 мск.
Свентек
Ига попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче польская теннисистка одержала разгромную победу над китаянкой Юэ Юань — 6:0, 6:3.
Победная серия Свентек теперь составляет пять матчей.
Ранее в этом месяце Свентек стала чемпионкой турнира в Сеуле, в финале которого она одержала победу над Екатериной Александровой (1:6, 7:6, 7:5).
Ига выиграла 14 из 15-ти последних матчей.
Осорио
Камила тем временем провела уже два затяжных матча.
В первом круге колумбийская теннисистка одержала победу над американкой Энн Ли — 7:5, 6:7, 7:5.
Во втором раунде соперницей Осорио была Анна Калинская — 6:1, 4:6, 6:4.
Осорио выиграла два матча подряд впервые с конца мая, когда она дошла до полуфинала в Рабате.
Также стоит добавить, что на данный момент это лучший результат латиноамериканки на харде в этом году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Свентек не встретит серьезного сопротивления в предстоящем матче. На победу Осорио можно поставить за 12.50.
Прогноз: несколько лет назад Ига спокойно обыграла Камилу на харде в Мельбурне — 6:2, 6:3. Скорее всего, в предстоящем колумбийка тоже не сможет создать интригу.
Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-7,5) за 1.92.