прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.92

Полька Ига Свентек сыграет против колумбийки Камилы Осорио в третьем круге турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 09:30 мск.

Свентек

Ига попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче польская теннисистка одержала разгромную победу над китаянкой Юэ Юань — 6:0, 6:3.

Победная серия Свентек теперь составляет пять матчей.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом месяце Свентек стала чемпионкой турнира в Сеуле, в финале которого она одержала победу над Екатериной Александровой (1:6, 7:6, 7:5).

Ига выиграла 14 из 15-ти последних матчей.

Осорио

Камила тем временем провела уже два затяжных матча.

В первом круге колумбийская теннисистка одержала победу над американкой Энн Ли — 7:5, 6:7, 7:5.

Во втором раунде соперницей Осорио была Анна Калинская — 6:1, 4:6, 6:4.

Осорио выиграла два матча подряд впервые с конца мая, когда она дошла до полуфинала в Рабате.

Также стоит добавить, что на данный момент это лучший результат латиноамериканки на харде в этом году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Свентек не встретит серьезного сопротивления в предстоящем матче. На победу Осорио можно поставить за 12.50.

Прогноз: несколько лет назад Ига спокойно обыграла Камилу на харде в Мельбурне — 6:2, 6:3. Скорее всего, в предстоящем колумбийка тоже не сможет создать интригу.

1.92 Победа Свентек с форой по геймам (-7,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Свентек — Осорио принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-7,5) за 1.92.