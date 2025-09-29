Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 15:30 мск.
Медведев
Даниил максимально уверенно преодолел предыдущие раунды.
По правде говоря, игра и результаты российского теннисиста в Пекине стали большим сюрпризом.
В первом круге Медведев выиграл у британца Кэмерона Норри — 6:3, 6:4.
Во втором раунде его соперником был испанец Алехандро Давидовича-Фокина — 6:3, 6:3.
Но также стоит обратить внимание, что после турнира в Галле, на котором он дошел до финала, Медведев пока ни разу не выигрывал больше двух матчей.
В прошлом году Даниил дошел на «пятисотнике» в Пекине до полуфинала, а в 2023-м — до финала.
Зверев
Саша тем временем уже успел проиграть один сет на текущем турнире.
Во втором круге у немецкого теннисиста был нервный матч против француза Корантена Муте — 7:5, 3:6, 6:3.
В первом раунде Зверев одержал уверенную победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 6:3.
Это был его первый матч на уровне ATP после сенсационного поражения от Феликса Оже-Альяссима в третьем круге US Open.
Перед турниром в Пекине Зверев провел два матча на выставочном Кубке Лейвера. В первом он проиграл Алексу Де Минору, а во втором — Тейлору Фрицу.
В текущем сезоне Зверев провел на харде уже 32 матча, и на этом отрезке у него 23 победы и девять поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 2.01, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.80.
Прогноз: это будет уже 21-й матч между Даниилом и Сашей. На данный момент россиянин ведет 13-7 в этом противостоянии.
При этом текущая победная серия Медведева над Зверевым составляет уже четыре матча. Последний раз Саша обыгрывал Даниила два года назад в Цинциннати.
В общем, рискнем предположить, что Медведев снова порадует своих поклонников.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева за 2.01.