Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 15:30 мск.

Медведев

Даниил максимально уверенно преодолел предыдущие раунды.

По правде говоря, игра и результаты российского теннисиста в Пекине стали большим сюрпризом.

В первом круге Медведев выиграл у британца Кэмерона Норри — 6:3, 6:4.

Во втором раунде его соперником был испанец Алехандро Давидовича-Фокина — 6:3, 6:3.

Но также стоит обратить внимание, что после турнира в Галле, на котором он дошел до финала, Медведев пока ни разу не выигрывал больше двух матчей.

В прошлом году Даниил дошел на «пятисотнике» в Пекине до полуфинала, а в 2023-м — до финала.

Зверев

Саша тем временем уже успел проиграть один сет на текущем турнире.

Во втором круге у немецкого теннисиста был нервный матч против француза Корантена Муте — 7:5, 3:6, 6:3.

В первом раунде Зверев одержал уверенную победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 6:3.

Это был его первый матч на уровне ATP после сенсационного поражения от Феликса Оже-Альяссима в третьем круге US Open.

Перед турниром в Пекине Зверев провел два матча на выставочном Кубке Лейвера. В первом он проиграл Алексу Де Минору, а во втором — Тейлору Фрицу.

В текущем сезоне Зверев провел на харде уже 32 матча, и на этом отрезке у него 23 победы и девять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 2.01, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.80.

Прогноз: это будет уже 21-й матч между Даниилом и Сашей. На данный момент россиянин ведет 13-7 в этом противостоянии.

При этом текущая победная серия Медведева над Зверевым составляет уже четыре матча. Последний раз Саша обыгрывал Даниила два года назад в Цинциннати.

В общем, рискнем предположить, что Медведев снова порадует своих поклонников.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева за 2.01.