Коболли совершит камбэк в матче против Тьена?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 3.80

Итальянец Флавио Коболли сыграет против американца Лернера Тьена во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 06:00 мск.

Коболли

Флавио начал турнир с классной победы над Андреем Рублевым.

Как и ожидалось, итальянец уверенно переиграл российского теннисистка в двух сетах — 7:6, 6:3.

При этом у Коболли по-прежнему отрицательный баланс на харде в этом году (12 побед и 14 поражений) из-за ужасной серии в начале сезона.

Но сейчас Коболли играет значительно лучше.

Достаточно сказать, что летом он дебютировал в топ-20. Это случилось вскоре после того, как он вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Кроме того, весной Флавио выиграл грунтовые турниры в Бухаресте и Гамбурге.

Тьен

Лернер в первом раунде одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 4:6, 6:3, 6:4.

На прошлой неделе он дошел до четвертьфинала на турнире в Ханчжоу.

Американец одержал волевую победу над аргентинцем Марианом Навоне и выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери, после чего уступил французу Валантену Руайе.

Это был шестой случай в сезоне, когда Тьен выиграл не менее двух матчей подряд на уровне основного тура.

Лучшим результатом 19-летнего теннисиста пока остается выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Кроме того, Лернер прошел три раунда на «Мастерсе» в Торонто, обыграв Колтона Смита, Дениса Шаповалова и Райли Опелку.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.60, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.24.

Прогноз: несмотря на то, что итальянец здорово провел матч против Рублева, считаем, что он не справится с американцем. К слову, Тьен пару месяцев назад тоже обыгрывал российского теннисиста.

3.80 Победа Тьена в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч Коболли — Тьен позволит вывести на карту выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Рекомендуемая ставка: победа Тьена в двух сетах за 3.80.