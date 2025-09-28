прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.97

Немец Александр Зверев сыграет против француза Корантена Муте во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 06:00 мск.

Муте

Корантен в первом круге одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:4, 7:5.

В начале недели француз дошел до полуфинала на турнире в китайском Ханчжоу, где проиграл Валантену Руайе.

В предыдущих раундах его соперниками были Артур Казо и Томас Этчеверри.

Кроме того, ранее в сентябре Муте обыграл хорватов Марина Чилича и Дино Прижмича в рамках Кубка Дэвиса.

В текущем сезоне у Муте пока положительный баланс на харде — 15 побед и 10 поражений.

Лучшим результатом Корантена на твердом покрытии в 2025-м пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Вашингтоне.

Зверев

Саша в первом раунде одержал уверенную победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 6:3.

Это был его первый матч на уровне ATP после сенсационного поражения от Феликса Оже-Альяссима в третьем круге US Open.

На прошлой неделе Зверев провел два матча на выставочном Кубке Лейвера.

В первом немецкий теннисист проиграл Алексу Де Минору, а во втором — Тейлору Фрицу.

Зато перед этим Саша дошел до полуфинала на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, благодаря чему по-прежнему занимает в рейтинге третье место.

В текущем сезоне Зверев провел на харде уже 31 матч, и на этом отрезке у него 22 победы и девять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 4.45, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: в июне Саше хватило двух сетов для победы над французом на траве в Штутгарте — 6:2, 7:6. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.97.