прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 1.92

Норвежец Каспер Рууд сыграет против австралийца Александра Вукича в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 10:00 мск.

Рууд

Каспер в предыдущем раунде уверенно обыграл итальянца Маттео Берреттини (7:6, 6:2), который не так давно вернулся в тур после очередной травмы.

В первом круге норвежец одержал волевую победу над японцем Синтаро Мотидзуки.

Здесь, как и ожидалось, ему пришлось понервничать, но камбэк, надо признать, получился эффектным — 4:6, 6:1, 6:1.

Рууд выиграл два матча подряд впервые после «Мастерса» в Торонто.

На US Open Рууд спокойно прошел первый раунд, но уже в следующем матче проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону.

Вукич

Александр третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов на уровне основного тура.

Ранее в этом году он выиграл по два матча на Открытом чемпионате Австралии и на «Мастерсе» в Торонто.

В первом круге текущего турнира Вукич выиграл у боснийца Дамира Джумхура — 6:4, 3:6, 6:3.

Во втором раунде его соперником был немец Даниэль Альтмайер — 6:4, 6:2.

С учетом квалификации Вукич провел в Токио уже четыре матча. В отборе он обыграл американца Александра Ковачевича и японца Рэя Сакамото.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.28, победу Вукича букмекеры предлагают за 3.64.

Прогноз: с одной стороны, можно сказать, что Касперу повезло, ему действительно достался не самый сложный соперник на этой стадии. Но есть нюанс: в прошлом году норвежец проиграл Вукичу в Шанхае со счетом 4:6, 4:6. Вообще не удивимся, если у Рууда снова будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.