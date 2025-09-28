Норвежец Каспер Рууд сыграет против австралийца Александра Вукича в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 10:00 мск.
Рууд
Каспер в предыдущем раунде уверенно обыграл итальянца Маттео Берреттини (7:6, 6:2), который не так давно вернулся в тур после очередной травмы.
В первом круге норвежец одержал волевую победу над японцем Синтаро Мотидзуки.
Здесь, как и ожидалось, ему пришлось понервничать, но камбэк, надо признать, получился эффектным — 4:6, 6:1, 6:1.
Рууд выиграл два матча подряд впервые после «Мастерса» в Торонто.
На US Open Рууд спокойно прошел первый раунд, но уже в следующем матче проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону.
Вукич
Александр третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов на уровне основного тура.
Ранее в этом году он выиграл по два матча на Открытом чемпионате Австралии и на «Мастерсе» в Торонто.
В первом круге текущего турнира Вукич выиграл у боснийца Дамира Джумхура — 6:4, 3:6, 6:3.
Во втором раунде его соперником был немец Даниэль Альтмайер — 6:4, 6:2.
С учетом квалификации Вукич провел в Токио уже четыре матча. В отборе он обыграл американца Александра Ковачевича и японца Рэя Сакамото.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.28, победу Вукича букмекеры предлагают за 3.64.
Прогноз: с одной стороны, можно сказать, что Касперу повезло, ему действительно достался не самый сложный соперник на этой стадии. Но есть нюанс: в прошлом году норвежец проиграл Вукичу в Шанхае со счетом 4:6, 4:6. Вообще не удивимся, если у Рууда снова будут проблемы.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.