прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.92

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 06:00 мск.

Маннарино

Адриан в первом раунде сокрушил Александра Бублика, который в начале недели стал победителем турнира в Ханчжоу.

Француз отдал лучшему теннисисту Казахстана лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

С учетом квалификации Маннарино провел в столице Китая уже три матча.

В отборе 37-летний теннисист уверенно обыграл итальянца Андреа Вавассори и нидерландца Йеспера де Йонга.

Прогнозы на теннис

Маннарино не так давно вернулся в топ-60. Летом он прошел два раунда на Уимблдоне, добрался до финала в Ньюпорте, а также выиграл по три матча на «Мастерсе» в Цинциннати и на US Open.

Музетти

У Лоренцо в первом круге, как и ожидалось, был тяжелейший матч против Джованни Мпетши-Перрикара.

Итальянец с трудом дожал двухметрового француза в третьем сете — 7:6, 6:7, 6:4.

Ранее на этой неделе Музетти дошел до финала в Чэнду, повторив прошлогодний результат на китайском турнире.

На этот раз он проиграл в решающем матче чилийцу Алехандро Табило (3:6, 6:2, 6:7).

Лучшим результатом Музетти на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 2.50, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: в прошлом году Лоренцо обыграл француза на харде в Чэнду со счетом 6:2, 5:7, 6:2. Скорее всего, они снова проведут больше 20 геймов. При этом не факт, что итальянец подтвердит статус фаворита.

1.92 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Маннарино — Музетти принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.