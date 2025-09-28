Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 06:00 мск.
Маннарино
Адриан в первом раунде сокрушил Александра Бублика, который в начале недели стал победителем турнира в Ханчжоу.
Француз отдал лучшему теннисисту Казахстана лишь пять геймов — 6:3, 6:2.
С учетом квалификации Маннарино провел в столице Китая уже три матча.
В отборе 37-летний теннисист уверенно обыграл итальянца Андреа Вавассори и нидерландца Йеспера де Йонга.
Маннарино не так давно вернулся в топ-60. Летом он прошел два раунда на Уимблдоне, добрался до финала в Ньюпорте, а также выиграл по три матча на «Мастерсе» в Цинциннати и на US Open.
Музетти
У Лоренцо в первом круге, как и ожидалось, был тяжелейший матч против Джованни Мпетши-Перрикара.
Итальянец с трудом дожал двухметрового француза в третьем сете — 7:6, 6:7, 6:4.
Ранее на этой неделе Музетти дошел до финала в Чэнду, повторив прошлогодний результат на китайском турнире.
На этот раз он проиграл в решающем матче чилийцу Алехандро Табило (3:6, 6:2, 6:7).
Лучшим результатом Музетти на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 2.50, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.53.
Прогноз: в прошлом году Лоренцо обыграл француза на харде в Чэнду со счетом 6:2, 5:7, 6:2. Скорее всего, они снова проведут больше 20 геймов. При этом не факт, что итальянец подтвердит статус фаворита.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.