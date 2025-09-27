Возьмёт ли Потапова реванш у канадки?

прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 2.00

Россиянка Анастасия Потапова сыграет против канадки Виктории Мбоко во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 27 сентября, начало — в 06:00 мск.

Потапова

Анастасия Потапова впервые в истории смогла обыграть чешку Катерину Синякову, к тому же в два сета (6:3, 6:4). На корте теннисистки провели 1 час 22 минуты.

Российская теннисистка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

До старта в Пекине Потапова выступила на Открытом чемпионате США. На US Open Анастасия Потапова одержала победу в матче против китайской теннисистки Чжу Линь (6:4, 4:6, 6:2), но затем уступила соотечественнице Мирре Андреевой (1:6, 3:6).

Анастасия Потапова занимает 59 место в женской теннисной ассоциации.

Мбоко

Виктория Мбоко — чемпионка турнира в Монреале, в финале турнира канадка одержала победу в матче против Наоми Осаки из Японии (2:6, 6:4, 6:1).

На турнире в Монреале Мбоко одержала семь побед, переиграв казашку Елену Рыбакину, испанку Бузас Манейро, американку Коко Гауфф, чешку Марию Боузкову, американку Софию Кенин, австралийку Кимберли Биррелл.

На Открытом чемпионате США Виктория Мбоко уступила в двух сетах чешке Барборе Крейчиковой (3:6, 2:6).

Виктория Мбоко в женской теннисной ассоциации занимает 23 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Викторию Мбоко в этом матче можно поставить за 1.58, победу Анастасии Потаповой букмекеры предлагают за 2.40.

Прогноз: На турнире в Вашингтоне в июле Потапова уступила Мбоко в двух сетах. Сейчас канадка находится на ходу и в прекрасной игровой форме. Не исключаем новой победы Виктории Мбоко.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 2.00.