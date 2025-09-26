прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.55

Норвежец Каспер Рууд сыграет против итальянца Маттео Берреттини во втором круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 11:30 мск.

Рууд

Каспер в первом круге одержал волевую победу над Синтаро Мотидзуки.

Как и ожидалось, ему пришлось понервничать в игре с японцем, но камбэк, надо признать, получился эффектным — 4:6, 6:1, 6:1.

На прошлой неделе Рууд обыграл американца Райли Опелку (6:4, 7:6) в рамках выставочного турнира Кубок Лейвера.

Это был его первый матч после провального выступления на Открытом чемпионате США.

В Нью-Йорке Рууд спокойно прошел первый раунд, но уже в следующем матче проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону.

Прогнозы на теннис

После майского «Мастерса» в Риме, на котором он травмировал колено, Рууд до сих пор смог выиграть больше одного матча только на «тысячнике» в Торонто.

Берреттини

Вопреки ожиданиям, Маттео спокойно прошел во второй круг.

В стартовом матче итальянский теннисист одержал уверенную победу над испанцем Хауме Муньяром — 6:4, 6:2.

Как известно, Берреттини пришлось пропустить два с половиной месяца из-за проблем с мышцами живота.

На прошлой неделе он не смог пройти первый круг в Ханчжоу, без шансов проиграв чеху Далибору Сврчине (3:6, 3:6), который не так давно дебютировал в топ-100.

После апрельского «Мастерса» в Монте-Карло Берреттини провел пока лишь семь матчей (три победы и четыре поражения).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.65, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.24.

Прогноз: Каспер выиграл пять из восьми матчей против Маттео. Несмотря на то, что итальянец здорово сыграл в первом раунде, считаем, что у него снова будут проблемы в матче против норвежца.

2.55 Победа Рууда в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Рууда в двух сетах за 2.55.