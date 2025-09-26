Норвежец Каспер Рууд сыграет против итальянца Маттео Берреттини во втором круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 11:30 мск.
Рууд
Каспер в первом круге одержал волевую победу над Синтаро Мотидзуки.
Как и ожидалось, ему пришлось понервничать в игре с японцем, но камбэк, надо признать, получился эффектным — 4:6, 6:1, 6:1.
На прошлой неделе Рууд обыграл американца Райли Опелку (6:4, 7:6) в рамках выставочного турнира Кубок Лейвера.
Это был его первый матч после провального выступления на Открытом чемпионате США.
В Нью-Йорке Рууд спокойно прошел первый раунд, но уже в следующем матче проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону.
После майского «Мастерса» в Риме, на котором он травмировал колено, Рууд до сих пор смог выиграть больше одного матча только на «тысячнике» в Торонто.
Берреттини
Вопреки ожиданиям, Маттео спокойно прошел во второй круг.
В стартовом матче итальянский теннисист одержал уверенную победу над испанцем Хауме Муньяром — 6:4, 6:2.
Как известно, Берреттини пришлось пропустить два с половиной месяца из-за проблем с мышцами живота.
На прошлой неделе он не смог пройти первый круг в Ханчжоу, без шансов проиграв чеху Далибору Сврчине (3:6, 3:6), который не так давно дебютировал в топ-100.
После апрельского «Мастерса» в Монте-Карло Берреттини провел пока лишь семь матчей (три победы и четыре поражения).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.65, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.24.
Прогноз: Каспер выиграл пять из восьми матчей против Маттео. Несмотря на то, что итальянец здорово сыграл в первом раунде, считаем, что у него снова будут проблемы в матче против норвежца.
Рекомендуемая ставка: победа Рууда в двух сетах за 2.55.