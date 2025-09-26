Австралиец Алекс Де Минор сыграет против китайца Бу Юньчаокэтэ в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 05:00 мск.
Де Минор
Алекс провел в этом году уже 62 матча, и на этом отрезке у него 45 побед и 17 поражений.
По итогам Открытого чемпионата США, на котором он дошел до четвертьфинала, австралиец снова закрепился в топ-10.
Эту неделю Де Минор проводит в статусе восьмой ракетки мира.
На прошлой неделе Де Минор одержал уверенные победы над Сашей Зверевым и Якубом Меншиком на выставочном турнире Кубок Лейвера.
Также стоит обратить внимание, что Алекс выиграл 12 из последних 15-ти матчей на уровне ATP.
Юньчаокэтэ
Бу попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
На прошлой неделе Юньчаокэтэ не смог пройти первый круг в Ханчжоу, проиграв Чжичжэню Чжану.
На US Open китайский теннисист уступил в стартовом матче французу Валантену Руайе.
Зато перед этим Юньчаокэтэ дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме. Здесь главным событием стала его уверенная победа над греком Стефаносом Циципасом во втором круге.
Также стоит обратить внимание на общий баланс Бу в этом сезоне — 18 побед и 27 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.19, победу Юньчаокэтэ букмекеры предлагают за 4.70.
Прогноз: Алекс уже дважды обыгрывал китайца в этом году — сначала на харде в Майами, а потом в Вашингтоне. При этом в обоих случаях австралийцу хватило двух сетов для победы над Юньчаокэтэ. Скорее всего, по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч.
Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 2.01.