Австралиец Алекс Де Минор сыграет против китайца Бу Юньчаокэтэ в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 05:00 мск.

Де Минор

Алекс провел в этом году уже 62 матча, и на этом отрезке у него 45 побед и 17 поражений.

По итогам Открытого чемпионата США, на котором он дошел до четвертьфинала, австралиец снова закрепился в топ-10.

Эту неделю Де Минор проводит в статусе восьмой ракетки мира.

На прошлой неделе Де Минор одержал уверенные победы над Сашей Зверевым и Якубом Меншиком на выставочном турнире Кубок Лейвера.

Также стоит обратить внимание, что Алекс выиграл 12 из последних 15-ти матчей на уровне ATP.

Юньчаокэтэ

Бу попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

На прошлой неделе Юньчаокэтэ не смог пройти первый круг в Ханчжоу, проиграв Чжичжэню Чжану.

На US Open китайский теннисист уступил в стартовом матче французу Валантену Руайе.

Зато перед этим Юньчаокэтэ дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме. Здесь главным событием стала его уверенная победа над греком Стефаносом Циципасом во втором круге.

Также стоит обратить внимание на общий баланс Бу в этом сезоне — 18 побед и 27 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.19, победу Юньчаокэтэ букмекеры предлагают за 4.70.

Прогноз: Алекс уже дважды обыгрывал китайца в этом году — сначала на харде в Майами, а потом в Вашингтоне. При этом в обоих случаях австралийцу хватило двух сетов для победы над Юньчаокэтэ. Скорее всего, по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 2.01.