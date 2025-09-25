Бруксби снова совершит камбэк в матче с Эмбером?

прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 1.98

Француз Юго Эмбер сыграет против американца Дженсона Бруксби в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 05:00 мск.

Эмбер

Юго на этот раз приехал в японскую столицу в статусе прошлогоднего финалиста местного «пятисотника».

В 2024-м французский теннисист проиграл в решающем матче соотечественнику Артуру Фису.

Есть подозрение, что на этот раз Эмбер проиграет задолго до финала.

Дело в том, что в последнее время теннис и результаты Юго совершенно не впечатляют.

Прогнозы на теннис

После травяного турнира в Истборне, на котором он дошел до полуфинала, Эмбер до сих пор провел лишь четыре матча.

Француз не прошел первый круг на Уимболдоне и US Open и выиграл один матч в Цинциннати.

Бруксби

Дженсон по итогам летней части сезона вернулся в первую сотню рейтингу.

Эту неделю он проводит в статусе 86-й ракетки мира.

Как известно, Бруксби в начале 2025-го вернулся в тур после дисквалификации, из-за которой ему пришлось пропустить два сезона.

Пока что американцу не хватает стабильности, но при этом в 2025-м он уже выиграл турнир в Хьюстоне и дошел до финала в Истборне.

На харде лучшим результатом Бруксби пока остается выход в третий круг на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.83, победу Бруксби букмекеры предлагают за 1.98.

Прогноз: летом Дженсон одержал волевую победу над Юго на турнире в Истборне — 6:7, 6:4, 6:4. Учитывая недавние результаты француза, вообще не удивимся, если он снова проиграет американцу.

1.98 Победа Бруксби Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Бруксби за 1.98.