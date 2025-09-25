Француз Юго Эмбер сыграет против американца Дженсона Бруксби в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 05:00 мск.
Эмбер
Юго на этот раз приехал в японскую столицу в статусе прошлогоднего финалиста местного «пятисотника».
В 2024-м французский теннисист проиграл в решающем матче соотечественнику Артуру Фису.
Есть подозрение, что на этот раз Эмбер проиграет задолго до финала.
Дело в том, что в последнее время теннис и результаты Юго совершенно не впечатляют.
После травяного турнира в Истборне, на котором он дошел до полуфинала, Эмбер до сих пор провел лишь четыре матча.
Француз не прошел первый круг на Уимболдоне и US Open и выиграл один матч в Цинциннати.
Бруксби
Дженсон по итогам летней части сезона вернулся в первую сотню рейтингу.
Эту неделю он проводит в статусе 86-й ракетки мира.
Как известно, Бруксби в начале 2025-го вернулся в тур после дисквалификации, из-за которой ему пришлось пропустить два сезона.
Пока что американцу не хватает стабильности, но при этом в 2025-м он уже выиграл турнир в Хьюстоне и дошел до финала в Истборне.
На харде лучшим результатом Бруксби пока остается выход в третий круг на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Цинциннати.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.83, победу Бруксби букмекеры предлагают за 1.98.
Прогноз: летом Дженсон одержал волевую победу над Юго на турнире в Истборне — 6:7, 6:4, 6:4. Учитывая недавние результаты француза, вообще не удивимся, если он снова проиграет американцу.
Рекомендуемая ставка: победа Бруксби за 1.98.