прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.04

Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск.

Мюллер

Александр пока ни разу не играл после Открытого чемпионата США.

На мэйджоре в Нью-Йорке французский теннисист проиграл в первом круге греку Стефаносу Циципасу.

Мюллер в целом очень слабо провел летний отрезок сезона.

После Ролан Гарррос, на котором он уступил в первом круге Якубу Меншику, Мюллер до сих пор выиграл лишь три матча.

Француз по-прежнему находится в топ-40 во многом благодаря двум результатам — в январе он выиграл турнир в Гонконге, а в феврале дошел до финала на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Хачанов

Карен тем временем тоже проведет первый матч после US Open.

Вопреки ожиданиям, российский теннисист слабо выступил в Нью-Йорке, проиграв во втором круге поляку Камилю Майхшаку.

Как известно, в августе Хачанов дошел до финала на «Мастерсе» в Торонто, благодаря чему вернулся в топ-10.

В решающем матче канадского «тысячника» он проиграл Бену Шелтону.

Кроме того, летом Хачанов добрался до 1/8 финала на «Мастерсе» в Цинциннати, до четвертьфинала на Уимблдоне и до полуфинала в Галле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.85, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: француз умеет удивлять, но в данном случае мы склоняемся к тому, что Карен уверенно подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 2.04.