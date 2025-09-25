прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 1.83

Катерина Синякова из Чехии сыграет против россиянки Анастасии Потаповой в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 25 сентября, начало — в 06:00 мск.

Синякова

На турнире в Сеуле Катерина Синякова смогла дойти до полуфинала, где уступила россиянке Екатерине Александровой (4:6, 2:6). На корте девушки провели 1 час 42 минуты.

По ходу поединка Синякова допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В Сеуле Синякова одержала пять побед, выиграв у Сюзан Ламенс из Нидерландов, Дарьи Касаткиной из Австралии, Со Хен Пак из Южной Кореи, Астры Шармы из Австралии и Талии Гибсон из Австралии.

Катерина Синякова в рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 62 место.

Потапова

Перед стартом в Пекине Анастасия Потапова выступила на Открытом чемпионате США. Российская теннисистка на нью-йоркском мэйджоре провела всего две встречи.

В первом круге US Open Потапова переиграла китайскую теннисистку Чжу Линь (6:4, 4:6, 6:2).

Однако во втором круге турнира Большого шлема спортсменка из России уступила соотечественнице Мирре Андреевой (1:6, 3:6).

В рейтинге WTA Анастасия Потапова занимает 59 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Синякову в этом матче можно поставить за 1.43, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.83.

Прогноз: Пути Синяковой и Потаповой пересекались дважды в Аделаиде (2023) и Нью-Йорке (2019). Обе встречи завершились победой чешской теннисистки. Катерина Синякова продолжает уверенно играть на азиатских кортах, в Сеуле, к примеру спортсменка дошла до полуфинала. Наша ставка — победа теннисистки из Чехии.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 1.83.