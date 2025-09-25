прогноз и ставка на турнир в Токио, ставка за 2.03

Испанец Карлос Алькарас сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск.

Алькарас

Карлос в прошлом году стал победителем «пятисотника» в Пекине, но, несмотря на то, что ему надо защищать титул и 500 очков, на этот раз он решил пропустить турнир в столице Китая.

По всей видимости, Алькарас решил немного «отдохнуть» от Янника Синнера. Это единственное объяснение, почему он принял столь нелогичное решение.

На прошлой неделе испанский теннисист сыграл несколько матчей на выставочном турнире Кубок Лейвера.

В первом Алькарас проиграл америкацу Тейлору Фрицу, а во втором одержал победу над аргентинцем Франсиско Серундоло.

Это были первые матчи Алькараса после победы на Открытом чемпионате США, в финале которого он выиграл у Синнера.

Прогнозы на теннис

Победная серия Карлоса на уровне основного тура составляет 13 матчей. Перед US Open он выиграл «Мастерс» в Цинциннати. Там его соперником по финалу тоже был Синнер.

Баэс

Аргентинский теннисист слабо проводит вторую половину сезона, несмотря на то, что по-прежнему находится рядом с топ-40.

После апрельского турнира в Бухаресте, на котором он дошел до финала, Баэс до сих пор выиграл лишь четыре матча.

Свой предыдущий матч Себастьян провел в конце августа, когда проиграл южноафриканцу Ллойду Харрису в первом круге US Open.

В этом году Баэс провел на харде лишь девять матчей, и на этом отрезке у него две победы и семь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Алькараса не будет проблем в этом матче. На Баэса можно поставить за 16.50.

Прогноз: интрига в данном случае действительно отсутствует, Карлос, скорее всего, обыграет аргентинца с разгромным счетом.

2.03 Победа Алькараса с форой по геймам (-7,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-7,0) за 2.03.