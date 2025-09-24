Россиянка Полина Кудерметова сыграет против австралийки Мэддисон Инглис в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 24 сентября, начало — в 10:30 мск.
Кудерметова
Полина Кудерметова не побеждает на протяжении двух матчей. На соревнованиях в Гвадалахаре 22-летняя теннисистка в первой же игре уступила канадке Марине Стакушич (6:3, 5:7, 4:6).
На корте теннисистки провели 2 часа 29 минут. По ходу поединка Полина Кудерметова пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов.
На US Open Кудерметова без борьбы прошла испанскую теннисистку Парризас-Диас. В следующем этапе Открытого чемпионата США россиянка уступила первой ракетке планеты Арине Соболенко из Беларуси (6:7, 2:6).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Полина Кудерметова занимает 76 место.
Инглис
Мэддисон Инглис на турнире в Пекине прошла через отборочные игры, в первой игре квалификации австралийка в двух сетах обыграла Веронику Эрьявец из Словении (6:3, 6:3).
В финале отбора Инглис взяла вверх над швейцаркой Ребекой Машаровой (4:6, 7:6, 7:5). На корте теннисистки провели 3 часа и 2 минуты.
Спортсменка из Австралии выполнила одну подачу навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.
Мэддисон Инглис занимает 158 место в рейтинге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Инглис в этом матче можно поставить за 1.87, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.93.
Прогноз: Теннисистки примерно одного уровня, чаще всего теннисистки играют в три сета. Наша ставка — Кудерметова и Инглис сыграют в результативный и открытый теннис.
Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.83.