Сможет ли Руне пройти первый круг в Токио?

прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.02

Датчанин Хольгер Руне сыграет против серба Хамада Меджедовича в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск.

Меджедович

Хамад ранее в этом месяце провел лишь один матч.

Десять дней назад серб встречался с Янки Эрелем в рамках Кубка Дэвиса. Вопреки ожиданиям, это был тяжелейший матч, в котором ему явно повезло — турецкий теннисист, занимающий в рейтинге всего лишь 404-ю строчку, не смог завершить игру из-за травмы.

На US Open Меджедович проиграл в первом круге немцу Даниэлю Альтмайеру.

Несмотря на слабое выступление в Нью-Йорке, в целом он достойно провел североамериканскую серию.

Меджедович выиграл два матча на «Мастерсе» в Цинциннати и дошел до четвертьфинала на турнире в Уинстон-Сейлеме.

На харде лучшим результатом Хамада в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Марселе.

Руне

Хольгер тем временем тоже не лучшим образом провел несколько предыдущих матчей.

На прошлой неделе теннисист из Дании проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в рамках выставочного турнира Кубок Лейвера.

Перед этим Руне стал одним из главных неудачников в плей-офф Кубка Дэвиса.

В своем первом матче Хольгер выиграл у Пабло Каррено-Бусты, но после этого он уступил Педро Мартинесу. По сути, именно это поражение не позволило Дании выйти в «финал восьми».

На US Open Руне проиграл во втором круге Яну-Леннарду Штруффу.

На североамериканских «Мастерсах» Руне выступил значительно лучше: в Торонто он дошел до 1/8 финала, а в Цинциннати — до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 2.40, победу Руне букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: вряд ли кого-то удивит очередное поражение Руне, но при этом очевидно, что здесь оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Скорее всего, датчанин и серб проведут затяжной, нервный матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.