Сможет ли Захарова выйти в основу «тысячника» в Пекине?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.09

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против бельгийки Грэт Миннен во втором раунде квалификации турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 06:00 мск.

Захарова

В первом раунде квалификации Анастасия одержала уверенную победу над представительницей Австралии Ариной Родионовой — 6:4, 6:1.

На прошлой неделе российская теннисистка не прошла квалификацию в Сеуле, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге она без шансов уступила румынке Соране Кырсте.

Ранее в этом году Захарова дебютировала в топ-100. Эту неделю она проводит в статусе 87-й ракетки мира.

Лучшим результатом Захаровой в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал турнира WTA 250 в Кливленде.

В конце августа 23-летняя теннисистка прошла раунд на US Open — после победы над Элиной Аванесян проиграла Лауре Зигемунд.

Миннен

Грэт в первом отборочном матче одержала волевую победу над россиянкой Марией Тимофеевой — 3:6, 7:6, 6:2.

Победная серия бельгийской теннисистки теперь составляет шесть матчей.

В середине сентября Миннен выиграла турнир ITF во французском Ле-Нёбуре. В финале она разгромила хорватку Петру Марцинко.

Но также стоит обратить внимание, что перед этим у нее была серия из четырех поражений.

Миннен не прошла первый круг в Истборне, Цинциннати, Кливленде и на US Open, уступив Франческе Джонс, Майе Джойнт, Талие Гибсон и Наоми Осаке.

Лучшим результатом 28-летней теннисистки в этом году пока остается победа на травяном турнире WTA 125 в Бирмингеме.

Кроме того, весной она дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Остине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 2.09, победу Миннен букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: в начале года Анастасия обыграла бельгийку на харде в Линце со счетом 6:0, 7:6. По всей видимости, предстоящий матч будет не таким простым, но мы все равно считаем, что россиянка снова обыграет Миннен.

Рекомендуемая ставка: победа Захаровой за 2.09.