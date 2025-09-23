прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.59

Француз Артур Казо сыграет против представителя Гонконга Коулмена Вонга в первом раунде квалификации турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 23 сентября, начало — 07:30 мск.

Вонг

Коулмен пока находится за пределами топ-100, но в последнее время он регулярно появляется на уровне основного тура.

Главным достижением представителя Гонконга в этом году пока остается выход в третий круг US Open.

В Нью-Йорке Вонг прошел квалификацию, обыграл в основной сетке Александра Ковачевича и Адама Уолтона, после чего уступил Андрею Рублеву.

Кроме того, весной 21-летний футболист прошел два раунда на «Мастерсе» в Майами.

Но также стоит отметить, что ему пока не хватает стабильности. На прошлой неделе Коулмен проиграл японцу Таро Даниэлю в первом круге турнира в Ханчжоу.

Казо

Артур по итогам летнего отрезка сезона вернулся в первую сотню рейтинга.

Эту неделю француз начал в статусе 84-й ракетки мира.

В июле Казо прошел раунд на Уимблдоне, после чего добрался до полуфинала в Гштаде и до финала в Кицбюэле.

На харле у Казо пока играет не так убедительно. На US Open он не смог пройти квалификацию, уступив в решающем раунде Яну-Леннарду Штруффу.

На «челленджере» в Канкуне Казо проиграл в четвертьфинале Тиаго Тиранте. Незадолго до этого он уступил аргентинцу в квалификации «Мастерса» в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вонга в этом матче можно поставить за 2.59, победу Казо букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: в середине августа Артур выиграл у Коулмена в Канкуне со счетом 7:6, 6:2. Несмотря на это, считаем, что сейчас француз не справится с теннисистом из Гонконга.

2.59 Победа Вонга Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Вонга за 2.59.