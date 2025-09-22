прогноз на матч турнира в Чэнду, ставка за 2.07

Американец Брэндон Накашима сыграет против чилийца Алехандро Табило в полуфинале турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 12:00 мск.

Накашима

Брэндон попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

В первом американский теннисист остановил прошлогоднего чемпиона турнира в Чэнду Цзюньчэня Шана — 7:5, 6:3.

В четвертьфинале Накашима одержал победу над соотечественником Маркосом Гироном — 6:3, 2:6, 7:6.

Накашима 11-й раз в сезоне прошел не менее двух раундов.

Прогнозы на теннис

Но также стоит обратить внимание, что ранее в этом году он смог выиграть больше двух матчей только на «пятисотнике» в Акапулько.

Табило

Алехандро впервые в этом году выиграл три подряд матча на уровне основного тура.

В первом круге чилийский теннисист одержал уверенную победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 6:4, 6:3.

Во втором раунде его соперником был итальянец Лучано Дардери — 6:4, 6:3.

В четвертьфинале Табило выиграл у австралийца Кристофера О'Коннелла — 4:6, 7:5, 6:2.

Табило находится за пределами топ-100, поэтому в основную сетку ему пришлось прорываться через квалификацию. В решающем отборочном матче он переиграл южноафриканца Ллойда Харриса в матче с тремя тай-брейками — 7:6, 6:7, 7:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.57, победу Табило букмекеры предлагают за 2.40.

Прогноз: Алехандро провел десять матчей менее чем за две недели, но, по всей видимости, даже сейчас можно не сомневаться в его выносливости.

Два предыдущих матча между чилийцем и американцем получились максимально напряженными, и предстоящая встреча, скорее всего, тоже будет затяжной и нервной.

2.07 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.07.