Сможет ли Медведев выйти в четвертьфинал в Ханчжоу?

прогноз на матч турнира в Ханчжоу, ставка за 2.09

Россиянин Даниил Медведев сыграет против китайца Ибина У в четвертьфинале турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 08:30 мск.

Ибин У

Китайский теннисист второй раз в сезоне прошел два раунда на уровне основного тура.

Лучшим результатом Ибина пока остается выход в третий круг «пятисотника» в Вашингтоне. В столице США он выиграл у Гаэля Монфиса и Алексея Попырина, после чего уступил Даниилу Медведеву.

В первом раунде текущего турнира Ибин одержал волевую победу над французом Адрианом Маннарино — 4:6, 7:6, 7:5.

Но главным сюрпризом стала его победа над американцем Себастьяном Кордой — 4:6, 6:1, 6:4.

Ибин почти не играл в прошлом сезоне и пропустил начало текущего, из-за чего в какой-то момент оказался в третьей сотне рейтинга. Эту неделю он проводит в статусе 196-й ракетки мира.

Медведев

Вопреки нашим ожиданиям, Даниил все-таки смог пройти хотя бы раунд на китайском турнире.

В стартовом матче российский теннисист одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди — 6:2, 6:3.

Медведев прервал серию из трех поражений.

Перед этим Медведев проиграл Адаму Уолтону на «Мастерсе» в Цинциннати и уступил Алексею Попырину в третьем круге турнира в Торонто.

Главным же разочарованием стало поражение Даниила от француза Бенжамена Бонзи в первом раунде US Open.

Вскоре после этого матча он прекратил сотрудничество с Жилем Серварой и начал тренироваться под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ибина У в этом матче можно поставить за 4.23, победу Медведева букмекеры предлагали за 1.17.

Прогноз: в отличие от букмекеров, мы считаем, что у Даниила будут проблемы в предстоящем матче, причем очень большие. В конце июля Медведев обыграл Ибина на турнире в Вашингтоне со счетом 6:3, 6:2, но сейчас китаец точно готов удивить опытного соперника.

3.05 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 3.05.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Медведев и Ибин проведут больше 20 геймов.

2.09 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.09.