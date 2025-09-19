прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 1.98

Американец Брэндон Накашима сыграет против китайца Цзюньчэня Шана во втором круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 08:00 мск.

Шан

Цзюньчэн наконец-то выиграл первый матч после травмы, из-за которой он до сих пор провел в этом году лишь девять матчей.

Китайский теннисист одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:1, 5:7, 6:4.

Здесь важно добавить, что Шан — действующий чемпион турнира в Чэнду.

На этой неделе 20-летнему теннисисту кровь из носу необходимо защитить титул, чтобы избежать потери 250 очков, без которых он рискует оказаться за пределами топ-250.

Шан вернулся в тур в конце июля и с тех пор выиграл лишь один из четырех матчей. На US Open он не смог завершить встречу с итальянцем Лоренцо Музетти.

Накашима

Брэндон тем временем оказался в числе сеяных, которые стартуют сразу со второго раунда.

Эту неделю американский теннисист проводит в статусе 33-й ракетки мира.

После Ролан Гаррос, на котором он уступил в первом круге Мариано Навоне, Накашима еще ни разу не проигрывал в стартовом матче.

На этом отрезке его лучшим результатом пока остается выход в третий круг Уимблдона.

На Открытом чемпионате США Накашима сенсационно проиграл во втором раунде швейцарцу Жерому Киму.

В этом году Брэндон провел на харде 27 матчей, в которых одержал 11 побед.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.24, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.65.

Прогноз: сложно сказать, хватит ли китайцу «топлива» на матч против еще одного сильного соперника. Шана очень часто беспокоят травмы, поэтому сейчас есть смысл рассмотреть, прежде всего, ставки без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.