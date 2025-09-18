прогноз на матч турнир в Ханчжоу (Китай), ставка за 2.32

Австралиец Александр Вукич сыграет против бельгийца Давида Гоффена в первом круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 05:00 мск.

Вукич

У австралийского теннисиста пока отрицательный баланс в этом году.

Вукич до сих пор одержал 19 побед и потерпел 30 поражений.

Серия поражений Вукича на уровне основной сетки ATP составляет три матча. В августе он не прошел ни раунда в Цинциннати, Уинстон-Сейлеме и на US Open, проиграв Нишешу Басаваредди, Стефану Достаничу и Дженсону Бруксби.

Перед этим, правда, Вукич прошел два раунда на «Мастерсе» в Торонто и выиграл один матч на «пятисотнике» в Вашингтоне.

Но в целом он, конечно, очень слабо проводит текущий сезон, по итогам которого может запросто оказаться за пределами топ-100.

Гоффен

Давид тем временем тоже рискует покинуть первую сотню рейтинга.

У бельгийца, который когда-то входил в топ-10, совсем печальный баланс в этом году — всего лишь 10 побед и 21 поражение.

Гоффен выиграл лишь один из шести предыдущих матчей. На Открытом чемпионате США бывшая седьмая ракетка мира после победы над Кантентом Алисом проиграл Лоренцо Музетти.

На турнирах в Вашингтоне, Торонто, Цинциннати и Уинстон-Сейлеме Гоффен не прошел первый раунд, проиграв Бу Юньчаокэтэ, Маккензи Макдональду, Себастьяну Баэсу и Педро Мартинесу.

Но также стоит добавить, что в начале сезона 34-летний Гоффен прошел по два раунда в Акапулько и в Майами. При этом на американском «Мастерсе» он одержал сенсационную победу над Карлосом Алькарасом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 1.66, победу Гоффена букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: в начале года Александр уверенно переиграл Давида на харде в Брисбене, но через некоторое время бельгиец взял реванш, победив австралийца в Майами. При этом во втором случае им пришлось провести три сета. Рискнем предположить, что предстоящая встреча тоже получится напряженной.

