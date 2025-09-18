Сможет ли Сонего пройти первый круг в Чэнду?

прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 1.93

Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло в первом круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 08:00 мск.

Сонего

Лоренцо слабо провел недавние турниры в Северной Америке, но при этом он по-прежнему остается в топ-50.

В конце августа итальянский теннисист провалил защиту титула в Уинстон-Сейлеме.

На этот раз Сонего проиграл в третьем круге испанцу Хауме Муньяру.

На Открытом чемпионате США Сонего тоже разочаровал, уступив в стартовом матче австралийцу Тристану Скулкейту.

У Сонего пока отрицательный баланс в этом году — 17 побед и 22 поражения.

Прогнозы на теннис

Как ни странно, в этом году его лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал Australian Open. Кроме того, Лоренцо выиграл три матча на Уимблдоне.

Серундоло

Хуан-Мануэль тем временем закрепился в первой сотне рейтинга по итогам летней части сезона.

В этом году аргентинский теннисист действительно добился внушительного прогресса как в игре, так и в результатах.

Самое интересное, что Серундоло (Хуан-Мануэль — младший брат Франсиско Серундоло) начал побеждать не только на грунте, но и на харде.

На прошлой неделе 23-летний латиноамериканец выиграл «челленджер» в Гуанчжоу. В решающем матче он спокойно разобрался с чилийцем Алехандро Табило (6:2, 6:3).

Но также стоит обратить внимание, что Серундоло в этом сезоне провел на грунте уже больше 50 матчей, тогда как на харде — всего лишь 12.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 1.44, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.79.

Прогноз: учитывая недавние результаты Сонего, его поражение в предстоящем матче точно не станет сюрпризом. У аргентинца, скорее всего, будет возможность побороться за выход в следующий раунд.

1.93 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.