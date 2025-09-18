прогноз на матч турнир в Ханчжоу (Китай), ставка за 2.48

Хорват Марин Чилич сыграет против американца Нишеша Басаваредди в первом круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 11:30 мск.

Басаваредди

Нишешу пока находится за пределами первой сотни рейтинга, поэтому даже здесь ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

В отборе представитель США выиграл у Бейбита Жукаева из Казахстана и бельгийца Готье Онклена.

На прошлой неделе Басаваредди дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Гуанчжоу.

В текущем сезоне Басаваредди выиграл лишь пять матчей на уровне основного тура, три из них — на январском турнире в новозеландском Окленде.

Вопреки ожиданиям, Нишешу пока тяжело играть на турнирах ATP, в том числе на тех, где собирается не самый звездный состав участников.

Чилич

Марин — действующий чемпион турнира в Ханчжоу.

А это значит, что на этой неделе хорвату надо защищать 250 очков, без которых он может свалиться в конец первой сотни рейтинга.

Судя по недавним матчам в Кубке Дэвиса, Чилич будет тяжело повторить прошлогодний результат на китайском турнире.

В минувшие выходные бывшая третья ракетка мира проиграл французам Корантену Муте и Артуру Риндеркнешу, при этом не взяв ни сета.

Кроме того, Чилич вообще без шансов уступил Александру Бублику в первом круге US Open.

К слову, это пока что единственные матчи Марин после Уимблдона, на котором он дошел до 1/8 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басаваредди в этом матче можно поставить за 1.54, победу Чилича букмекеры предлагают за 2.48.

Прогноз: рискнем предположить, что Марин все-таки найдет в себе силы пройти на этой неделе хотя бы один-два раунда. В его случае это действительно очень важно в контексте рейтинга.

Рекомендуемая ставка: победа Чилича за 2.48.