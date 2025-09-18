Хорват Марин Чилич сыграет против американца Нишеша Басаваредди в первом круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 11:30 мск.
Басаваредди
Нишешу пока находится за пределами первой сотни рейтинга, поэтому даже здесь ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
В отборе представитель США выиграл у Бейбита Жукаева из Казахстана и бельгийца Готье Онклена.
На прошлой неделе Басаваредди дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Гуанчжоу.
В текущем сезоне Басаваредди выиграл лишь пять матчей на уровне основного тура, три из них — на январском турнире в новозеландском Окленде.
Вопреки ожиданиям, Нишешу пока тяжело играть на турнирах ATP, в том числе на тех, где собирается не самый звездный состав участников.
Чилич
Марин — действующий чемпион турнира в Ханчжоу.
А это значит, что на этой неделе хорвату надо защищать 250 очков, без которых он может свалиться в конец первой сотни рейтинга.
Судя по недавним матчам в Кубке Дэвиса, Чилич будет тяжело повторить прошлогодний результат на китайском турнире.
В минувшие выходные бывшая третья ракетка мира проиграл французам Корантену Муте и Артуру Риндеркнешу, при этом не взяв ни сета.
Кроме того, Чилич вообще без шансов уступил Александру Бублику в первом круге US Open.
К слову, это пока что единственные матчи Марин после Уимблдона, на котором он дошел до 1/8 финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Басаваредди в этом матче можно поставить за 1.54, победу Чилича букмекеры предлагают за 2.48.
Прогноз: рискнем предположить, что Марин все-таки найдет в себе силы пройти на этой неделе хотя бы один-два раунда. В его случае это действительно очень важно в контексте рейтинга.
Рекомендуемая ставка: победа Чилича за 2.48.