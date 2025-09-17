Касаткина снова дожмет Синякову только в третьем сете?

прогноз на матч турнира в Сеуле, ставка за 2.41

Представительница Австралии Дарья Касаткина сыграет против чешки Катерины Синяковой во втором круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 08:00 мск.

Синякова

Катерина в первом раунде спокойно обыграла кореянку Сон Хюн Парк — 6:2, 6:2.

С учетом квалификации она провела в столице Южной Кореи уже три матча.

В отборе чешская теннисистка выиграла у австралиек Астры Шармы и Талии Гибсон.

В начале минувшей недели Синякова потерпела сенсационное поражение от Сторм Хантер на старте «пятисотника» в Гвадалахаре.

На харде ее лучшим результатом в этом сезоне пока остается победа на турнире WTA 125 в Варшаве.

Прогнозы на теннис

Кроме того, в начале года Синякова дошла до полуфинала в Клуж-Напоке (Румыния) и выиграла два матча в Индиан-Уэллс.

Касаткина

Дарья попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

Представительница Австралии не лучшим образом проводит сезон, но при этом по-прежнему входит в топ-20. Эту неделю она начала в статусе 16-й ракетки мира.

Достаточно сказать, что у Касаткиной пока отрицательный баланс в этом году — 19 побед и 20 поражений.

Свой предыдущий матч Касаткина провела в конце августа, когда проиграла Наоми Осаке в третьем круге US Open.

Самое удивительное, что до сих пор свои лучшие результаты в этом сезоне Дарья демонстрировала на турнирах «Большого шлема». Ранее выступавшая под российским флагом теннисистка дошла до четвертого круга на Australian Open и Ролан Гаррос, а также выиграла по два матча на Уимблдоне и US Open.

Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Касаткина дошла в Сеуле до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синякову в этом матче можно поставить за 2.05, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.77.

Прогноз: Дарья выиграла шесть из семи матчей против чешской теннисистки. Но при этом две предыдущие встречи получились не самыми простыми — Касаткина дожала соперницу только в третьем сете. Скорее всего, немного понервничать придется и в предстоящей игре.

2.41 Победа Касаткиной + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной + тотал геймов больше 18,5 за 2.41.