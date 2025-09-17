прогноз на матч турнира в Сеуле, ставка за 2.02

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против француженки Лоис Буассон во втором круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 08:00 мск.

Буассон

Лоис в первом раунде разгромила кореянку Ен Ву Ку — 6:2, 6:1.

В этом году француженка до сих пор провела на харде всего лишь шесть матчей, и на этом отрезке у нее лишь две победы.

Буассон прорвалась в топ-50 исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте.

В начале июня она преподнесла супер сенсацию, дойдя до полуфинала на Ролан Гаррос. На мэйджоре в Париже Буассон обыграла двух соперниц из топ-5 — Джессику Пегулу и Мирру Андрееву.

В июле 22-летняя теннисистка стала чемпионкой турнира WTA 250 в Гамбурге.

В августе Буассон не прошла ни раунда в Цинциннати и на US Open, проиграв швейцаркам Джил Тайхман и Виктории Голубич.

Александрова

Екатерина попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Свой предыдущий матч российская теннисистка провела еще в первый день сентября, когда проиграла Иге Свентек в 1/8 финала US Open.

Александрова очень успешно проводит текущий сезон. Самое удивительное, что у нее есть солидные результаты абсолютно на всех покрытиях.

На харде Александрова выиграла турнир в Линце, дошла до полуфинала на «тысячнике» в Дохе и до финала на в Монтеррее.

Екатерина выигрывала турнир в Сеуле в 2022 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Буассон в этом матче можно поставить за 4.30, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: мы тоже склоняемся к тому, что Екатерина обыграет француженку, которая до сих пор совершенно не впечатляла на харде в матчах против опытных соперниц.

Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.02.