    Захарова — Кырстя. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Захарова — Кырстя
    Анастасия Захарова
    Россиянка Анастасия Захарова сыграет против румынки Сораны Кырсти в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Захарова — Кырстя, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Захарова

    Анастасия в минувшие выходные не смогла пройти квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде отбора российская теннисистка проиграла 20-летней немке Элле Зайдель — 3:6, 6:3, 6:3.

    Ранее в этом сезоне Захарова дебютировала и закрепилась в топ-100.

    Прогнозы на теннис

    Летом Захарова прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке Уимблдона.  

    Но ее главным достижением стал выход в полуфинал турнира WTA 250 в Кливленде.

    Кырстя

    Сорана в прошлом году тоже пропустила значительный отрезок из-за неприятной травмы.

    В какой-то момент она даже задумывалась о завершении карьеры, но все-таки нашла в себе силы вернуться в тур.

    Более того, румынская теннисистка демонстрирует очень солидные результаты.  

    В начале сезона она дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дубае, а летом остановилась в шаге от финала на домашнем турнире в Яссах.

    Но главным успехом Кырсти стала победа на турнире WTA 250 в Кливленде. С учетом квалификации здесь она провела семь матчей, при этом не отдав ни сета.

    Кроме того, в августе 35-летняя Кырстя выиграла три матча на «тысячнике» в Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 3.64, победу Кырсти букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: буквально три недели назад Анастасия проиграла румынке в Кливленде — 1:6, 5:7. Теперь она чуть лучше знает, что ее ждет, но, скорее всего, в предстоящем матче россиянка тоже не удивит опытную соперницу.

    Рекомендуемая ставка: победа Кырсти + тотал геймов меньше 21,5 за 1.96

