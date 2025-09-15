Понше — Зайдель. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Француженка Джессика Понше сыграет против немки Эллы Зайдель в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Понше — Зайдель, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Понше

Джессика пробилась в основную сетку южнокорейского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе французская теннисистка выиграла у аргентинки Марии Лурдес Карле и японки Киоки Окамуры (4:6, 7:6, 6:2).

Понше всего лишь третий раз в сезоне сыграет на уровне основного тура.

При этом в предыдущих случаях она дошла до четвертьфинала на грунте в Руане и на харде в Праге. Но в обоих случаях у нее была не самая сложная сетка.

Понше занимает 167-е место в рейтинге WTA. Выше 104-й строчки она пока не поднималась.

Зайдель

Элла тем временем тоже стала одной из победительниц квалификации.

Немецкая теннисистка выиграла у японки Маи Хонтамы и одержала волевую победу над россиянкой Анастасией Захаровой (3:6, 6:3, 6:3).

В этом году лучшим результатом Зайдель пока остается выход в четвертый круг турнира в Цинциннати.

На американском «тысячнике» 20-летняя Зайдель прошла квалификацию, после чего выиграла у Полины Кудерметовой, Эммы Наварро и Маккартни Кесслер.

В текущем сезоне Элла провела уже 61 матч (37 побед и 24 поражения).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Понше в этом матче можно поставить за 2.77, победу Зайдель букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: учитывая прогресс Зайдель, считаем, что она обыграет француженку в предстоящем матче. Вполне вероятно, что немке хватит и двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Зайдель в двух сетах за 2.09.