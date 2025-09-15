2-й таймБёрнли — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харви Эллиот «Бёрнли» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ Марио Пашалич«Аталанта» — «Лечче»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А Энрике КармоФинальный аккорд. ЦСКА завершил трансферную кампанию, подписав Энрике Кармо
  • 17:38
    • «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на матч дерби
  • 16:40
    • Источник: Российский голкипер Федотов обменян из «Филадельфии» в «Коламбус»
  • 16:35
    • «Локомотив» уступил «Нефтехимику» в овертайме
  • 16:28
    • «Крылья Советов» уверенно обыграли «Сочи» в матче РПЛ
  • 15:36
    • «Торино» смог вырвать победу в матче против «Ромы»
  • 14:22
    • Источник: Пиняев мог перейти в «Наполи», но «Локомотив» отказал в трансфере
  • 14:12
    • Россиянка Корнеева выиграла турнир в категории ITF W50 в Эворе
    Все новости спорта

    Зайдель отдаст Понше несколько геймов?

    Понше — Зайдель. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Понше — Зайдель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джессика Понше
    Француженка Джессика Понше сыграет против немки Эллы Зайдель в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Понше — Зайдель, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Понше

    Джессика пробилась в основную сетку южнокорейского «пятисотника» через квалификацию.   

    В отборе французская теннисистка выиграла у аргентинки Марии Лурдес Карле и японки Киоки Окамуры (4:6, 7:6, 6:2).

    Понше всего лишь третий раз в сезоне сыграет на уровне основного тура.  

    При этом в предыдущих случаях она дошла до четвертьфинала на грунте в Руане и на харде в Праге. Но в обоих случаях у нее была не самая сложная сетка.

    Прогнозы на теннис

    Понше занимает 167-е место в рейтинге WTA. Выше 104-й строчки она пока не поднималась.

    Зайдель

    Элла тем временем тоже стала одной из победительниц квалификации.   

    Немецкая теннисистка выиграла у японки Маи Хонтамы и одержала волевую победу над россиянкой Анастасией Захаровой (3:6, 6:3, 6:3).

    В этом году лучшим результатом Зайдель пока остается выход в четвертый круг турнира в Цинциннати.  

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    На американском «тысячнике» 20-летняя Зайдель прошла квалификацию, после чего выиграла у Полины Кудерметовой, Эммы Наварро и Маккартни Кесслер.

    В текущем сезоне Элла провела уже 61 матч (37 побед и 24 поражения).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Понше в этом матче можно поставить за 2.77, победу Зайдель букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: учитывая прогресс Зайдель, считаем, что она обыграет француженку в предстоящем матче. Вполне вероятно, что немке хватит и двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Зайдель в двух сетах за 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астана — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Сокол — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ротор — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леванте — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брест — Париж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мец — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Страсбург — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Понше — Зайдель: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 15.09.202509:30. Зайдель отдаст Понше несколько геймов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры