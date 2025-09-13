ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года Игроки Марселя празднуют гол«Марсель» устроил шоу против «Лорьяна»: команда Де Дзерби размялась перед Лигой Чемпионов Алехандро Гримальдо празднует голЮльманн начал с победы над «Айнтрахтом»: всё решили два гола Гримальдо со штрафных
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
  • 11:27
    • Парфенов возглавил московское «Торпедо»
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
  • 00:50
    • Нападающий «Коринтианса» Негао может продолжить карьеру в «Зените»
  • 00:06
    • Турция уверенно обыграла Грецию и пробилась в финал Евробаскета
    Фриц и Легечка снова дойдут до решающего тай-брейка?

    Фриц — Легечка. Ставка (к. 2.14) и прогноз на Кубок Дэвиса 13 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Кубок Дэвиса Прогнозы на Тейлор Фритц Прогнозы на Иржи Легечка
    Прогноз и ставки на Фриц — Легечка
    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против чеха Иржи Легечки в рамках первого раунда Кубка Дэвиса. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Легечка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фриц

    Тейлор в первый день выиграл у Якуба Меншика.

    Вопреки ожиданиям, матч получился не очень напряженным, американцу хватило двух сетов для победы над чешским теннисистом — 6:4, 6:3.

    Фриц проводит неделю в статусе пятой ракетки мира.

    На US Open ему надо было защищать прошлогодний финал, но на этот раз Фриц не смог пройти стадию 1/4 финала, проиграв Новаку Джоковичу.

    Прогнозы на теннис

    Летом он стал победителем травяных турниров в Штутгарте и Истборне, после чего дошел до полуфинала на Уимблдоне.

    В августе лидер сборной США остановился в шаге от финала на «Мастерсе» в Торонто. Кроме того, он выиграл по два матча в Вашингтоне и Цинциннати.

    В этом году Фриц выиграл 27 из 37-ми матчей на харде.

    Легечка

    Иржи тем временем помог сборной Чехии одержать первую победу в противостоянии с американцами.

    Легечка спокойно обыграл Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:2.

    В начале сентября чешский теннисист дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате США, благодаря чему дебютировал в топ-20.

    В текущем сезоне он провел на харде уже 32 матча. На этом отрезке у него 22 победы и 10 поражений.

    В начале года Легечка стал победителем турнира в Брисбене, а также дошел до четвертого раунда на Australian Open и до полуфинала в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.28, победу Легечки букмекеры предлагают за 3.36.

    Прогноз: Тейлор ведет 4-0 в противостоянии с Иржи. Но при этом важно уточнить, что их предыдущая встреча, которая состоялась в августе на «Мастерсе» в Торонто, получилась чересчур напряженной — Фриц обыграл Легечку в матче с тремя тай-брейками. Скорее всего, они снова устроят шоу для зрителей.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.14.

