Фриц — Легечка. Ставка (к. 2.14) и прогноз на Кубок Дэвиса 13 сентября 2025 года

Американец Тейлор Фриц сыграет против чеха Иржи Легечки в рамках первого раунда Кубка Дэвиса. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Легечка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор в первый день выиграл у Якуба Меншика.

Вопреки ожиданиям, матч получился не очень напряженным, американцу хватило двух сетов для победы над чешским теннисистом — 6:4, 6:3.

Фриц проводит неделю в статусе пятой ракетки мира.

На US Open ему надо было защищать прошлогодний финал, но на этот раз Фриц не смог пройти стадию 1/4 финала, проиграв Новаку Джоковичу.

Прогнозы на теннис

Летом он стал победителем травяных турниров в Штутгарте и Истборне, после чего дошел до полуфинала на Уимблдоне.

В августе лидер сборной США остановился в шаге от финала на «Мастерсе» в Торонто. Кроме того, он выиграл по два матча в Вашингтоне и Цинциннати.

В этом году Фриц выиграл 27 из 37-ми матчей на харде.

Легечка

Иржи тем временем помог сборной Чехии одержать первую победу в противостоянии с американцами.

Легечка спокойно обыграл Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:2.

В начале сентября чешский теннисист дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате США, благодаря чему дебютировал в топ-20.

В текущем сезоне он провел на харде уже 32 матча. На этом отрезке у него 22 победы и 10 поражений.

В начале года Легечка стал победителем турнира в Брисбене, а также дошел до четвертого раунда на Australian Open и до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.28, победу Легечки букмекеры предлагают за 3.36.

Прогноз: Тейлор ведет 4-0 в противостоянии с Иржи. Но при этом важно уточнить, что их предыдущая встреча, которая состоялась в августе на «Мастерсе» в Торонто, получилась чересчур напряженной — Фриц обыграл Легечку в матче с тремя тай-брейками. Скорее всего, они снова устроят шоу для зрителей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.14.