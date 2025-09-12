Ван де Зандшульп — Серундоло. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Кубок Дэвиса 12 сентября 2025 года

Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в рамках второго раунда квалификации Кубка Дэвиса. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Серундоло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ван де Зандшульп

Ботик провел свой предыдущий матч почти три недели назад, когда проиграл Хольгеру Руне в первом круге US Open.

Зато перед этим нидерландец дошел до финала на турнире в Уинстон-Сейлеме, благодаря чему остался в первой сотне рейтинга.

В решающем матче ван де Зандшульп проиграл венгру Фабиану Марожану.

Также стоит отметить, что в конце июля Ботик добрался до полуфинала на грунтовом турнире в Кицбюэле.

Прогнозы на теннис

Еще одним заметным событием стала победа ван де Зандшульпа над Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Серундоло

Франсиско тоже еще ни разу не играла после Открытого чемпионата США.

В Нью-Йорке аргентинский теннисист в первом круге выиграла у итальянца Маттео Арнальди, а во втором сенсационно проиграл швейцарцу Леандро Риди.

Летний отрезок Серундоло провел не так успешно, как весенний, по итогам которого он поднялся в топ-20.

После грунтового «Мастерса» в Мадриде латиноамериканец еще ни разу не выигрывал больше двух матчей. При этом на Ролан Гаррос и Уимблдоне он проиграл в первом круге Габриэлю Диалло и Нуну Боржешу соответственно.

В общем, Серундоло явно немного выдохся после первой половины сезона, когда он демонстрировал хорошие результаты не только на грунте, но и на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.96, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.77.

Прогноз: весной аргентинец обыграл Ботика на харде в Индиан-Уэллс со счетом 6:3, 6:4. Несмотря на это, считаем, что в предстоящем матче нидерландец, скорее всего, порадует местную публику. Кстати, в прошлом году ван де Зандшульп обыграл Рафаэля Надаля в рамках Кубка Дэвиса.

Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа за 1.96.