    Ботик на этот раз обыграет Серундоло?

    Ван де Зандшульп — Серундоло. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Кубок Дэвиса 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ботик ван де Зандсхулп Прогнозы на Франсиско Черундоло Прогнозы на Кубок Дэвиса
    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Серундоло
    Ботик ван де Зандшульп
    Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в рамках второго раунда квалификации Кубка Дэвиса. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Серундоло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ван де Зандшульп

    Ботик провел свой предыдущий матч почти три недели назад, когда проиграл Хольгеру Руне в первом круге US Open.

    Зато перед этим нидерландец дошел до финала на турнире в Уинстон-Сейлеме, благодаря чему остался в первой сотне рейтинга.

    В решающем матче ван де Зандшульп проиграл венгру Фабиану Марожану.

    Также стоит отметить, что в конце июля Ботик добрался до полуфинала на грунтовом турнире в Кицбюэле.

    Еще одним заметным событием стала победа ван де Зандшульпа над Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    Серундоло

    Франсиско тоже еще ни разу не играла после Открытого чемпионата США.

    В Нью-Йорке аргентинский теннисист в первом круге выиграла у итальянца Маттео Арнальди, а во втором сенсационно проиграл швейцарцу Леандро Риди.

    Летний отрезок Серундоло провел не так успешно, как весенний, по итогам которого он поднялся в топ-20.

    После грунтового «Мастерса» в Мадриде латиноамериканец еще ни разу не выигрывал больше двух матчей. При этом на Ролан Гаррос и Уимблдоне он проиграл в первом круге Габриэлю Диалло и Нуну Боржешу соответственно.

    В общем, Серундоло явно немного выдохся после первой половины сезона, когда он демонстрировал хорошие результаты не только на грунте, но и на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.96, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.77.

    Прогноз: весной аргентинец обыграл Ботика на харде в Индиан-Уэллс со счетом 6:3, 6:4. Несмотря на это, считаем, что в предстоящем матче нидерландец, скорее всего, порадует местную публику. Кстати, в прошлом году ван де Зандшульп обыграл Рафаэля Надаля в рамках Кубка Дэвиса.

    Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа за 1.96.

