О'Коннелл — Шарипов. Ставка (к. 2.17) и прогноз на турнир в Гуанчжоу 12 сентября 2025 года

Россиянин Марат Шарипов сыграет против австралийца Кристофера О'Коннелла в четвертьфинале «челленджера» в Гуанчжоу (Китай). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч О'Коннелл — Шарипов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

О'Коннелл

В первом раунде австралийский теннисист выиграл у китайца Ригеле Те — 6:4, 6:4.

Во втором раунде его соперником был американцем Кристофер Юбэнкс — 3:6, 6:3, 6:4.

В текущем сезоне у О'Коннелла пока отрицательный баланс — 19 побед и 23 поражения.

При этом в 2025-м он выиграл больше половины матчей на харде — 15 из 25-ти.

В начале августа Кристофер прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати. Во втором круге он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

О'Коннелл — действующий чемпион турнира в Гуанчжоу.

Шарипов

Марат четвертый раз в сезоне прошел не менее двух раундов на «челленджере».

Ранее он добрался до полуфинала на турнирах в Нонтхабури, Манаме и Софии.

В первом раунде текущего турнира Шарипов обыграл опытного японца Таро Даниэля — 7:6, 1:6, 6:4.

Во втором круге 22-летний россиянин одержал волевую победу над 501-й ракеткой мира швейцарцем Лукой Кастельнуово — 3:6, 7:6, 6:2.

Эту неделю Шарипов начал в статусе 265-й ракетки мира. При этом он пока не поднимался в рейтинге выше 243-й строчки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на О'Коннелла в этом матче можно поставить за 1.39, победу Шарипова букмекеры предлагают за 2.81.

Прогноз: возможно, Марат навяжет борьбу опытному сопернику, но мы сомневаемся, что он выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа О'Коннелла + тотал геймов больше 19,5 за 2.17.