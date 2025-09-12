ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Шарипов удивит опытного австралийца?

    О'Коннелл — Шарипов. Ставка (к. 2.17) и прогноз на турнир в Гуанчжоу 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на О'Коннелл — Шарипов
    Марат Шарипов
    Россиянин Марат Шарипов сыграет против австралийца Кристофера О'Коннелла в четвертьфинале «челленджера» в Гуанчжоу (Китай). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч О'Коннелл — Шарипов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    О'Коннелл

    В первом раунде австралийский теннисист выиграл у китайца Ригеле Те — 6:4, 6:4.

    Во втором раунде его соперником был американцем Кристофер Юбэнкс — 3:6, 6:3, 6:4.

    В текущем сезоне у О'Коннелла пока отрицательный баланс — 19 побед и 23 поражения.

    При этом в 2025-м он выиграл больше половины матчей на харде — 15 из 25-ти.

    В начале августа Кристофер прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати. Во втором круге он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

    О'Коннелл — действующий чемпион турнира в Гуанчжоу.

    Шарипов

    Марат четвертый раз в сезоне прошел не менее двух раундов на «челленджере».

    Ранее он добрался до полуфинала на турнирах в Нонтхабури, Манаме и Софии.

    В первом раунде текущего турнира Шарипов обыграл опытного японца Таро Даниэля — 7:6, 1:6, 6:4.

    Во втором круге 22-летний россиянин одержал волевую победу над 501-й ракеткой мира швейцарцем Лукой Кастельнуово — 3:6, 7:6, 6:2.

    Эту неделю Шарипов начал в статусе 265-й ракетки мира. При этом он пока не поднимался в рейтинге выше 243-й строчки.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на О'Коннелла в этом матче можно поставить за 1.39, победу Шарипова букмекеры предлагают за 2.81.

    Прогноз: возможно, Марат навяжет борьбу опытному сопернику, но мы сомневаемся, что он выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа О'Коннелла + тотал геймов больше 19,5 за 2.17.

    О'Коннелл — Шарипов: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 12.09.202506:00. Шарипов удивит опытного австралийца?
