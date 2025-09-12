О'Коннелл — Шарипов. Ставка (к. 2.17) и прогноз на турнир в Гуанчжоу 12 сентября 2025 года

О'Коннелл
В первом раунде австралийский теннисист выиграл у китайца Ригеле Те — 6:4, 6:4.
Во втором раунде его соперником был американцем Кристофер Юбэнкс — 3:6, 6:3, 6:4.
В текущем сезоне у О'Коннелла пока отрицательный баланс — 19 побед и 23 поражения.
При этом в 2025-м он выиграл больше половины матчей на харде — 15 из 25-ти.
В начале августа Кристофер прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати. Во втором круге он обыграл грека Стефаноса Циципаса.
О'Коннелл — действующий чемпион турнира в Гуанчжоу.
Шарипов
Марат четвертый раз в сезоне прошел не менее двух раундов на «челленджере».
Ранее он добрался до полуфинала на турнирах в Нонтхабури, Манаме и Софии.
В первом раунде текущего турнира Шарипов обыграл опытного японца Таро Даниэля — 7:6, 1:6, 6:4.
Во втором круге 22-летний россиянин одержал волевую победу над 501-й ракеткой мира швейцарцем Лукой Кастельнуово — 3:6, 7:6, 6:2.
Эту неделю Шарипов начал в статусе 265-й ракетки мира. При этом он пока не поднимался в рейтинге выше 243-й строчки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на О'Коннелла в этом матче можно поставить за 1.39, победу Шарипова букмекеры предлагают за 2.81.
Прогноз: возможно, Марат навяжет борьбу опытному сопернику, но мы сомневаемся, что он выйдет в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа О'Коннелла + тотал геймов больше 19,5 за 2.17.