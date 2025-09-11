Хименес-Касинцева — Кудерметова. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 11 сентября 2025 года

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против представительницы Андорры Виктории Хименес-Касинцевой во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 11 сентября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хименес-Касинцева — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хименес-Касинцева

Виктория в первом раунде одержала уверенную победу над Еленой Приданкиной — 6:4, 6:3.

Хименес-Касинцева второй раз в этом году прошла раунд на уровне основного тура.

С учетом квалификации она провела на текущем турнире уже три матча.

В отборе теннисистка из Андорры спокойно обыграла 702-ю ракетку мира Марию Фернанду Оливу и канадку Кадэнси Брэйс.

На прошлой неделе Хименес-Касинцева прошла один раунд на турнире WTA 125 в Гвадалахаре — после победы над Камиллой Рахимовой проиграла 305-й ракетке мира Алане Смит.

Прогнозы на теннис

На харде лучшим результатом 20-летней теннисистки в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве.

Кудерметова

Вероника попала в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.

Российская теннисистка в прошлом месяце вернулась в топ-30.

Это случилось по итогам «тысячника» в Цинциннати, на котором она дошла до полуфинала.

Кроме того, Кудерметова выиграла два матча на престижном турнире в Монреале.

Но при этом Вероника не прошла первый круг на US Open, проиграв 130-й ракетке мира Дженис Тьен.

В этом году Кудерметова выиграла 20 из 32 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хименес-Касинцеву в этом матче можно поставить за 3.95, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: от Вероники с некоторых пор всегда приходится ждать какого-то подвоха, поэтому в данном случае есть смысл сделать ставку на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.94.