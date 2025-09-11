Хименес-Касинцева — Кудерметова. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 11 сентября 2025 года

Виктория Хименес Касинцева
Вероника Кудерметова
Хименес-Касинцева
Виктория в первом раунде одержала уверенную победу над Еленой Приданкиной — 6:4, 6:3.
Хименес-Касинцева второй раз в этом году прошла раунд на уровне основного тура.
С учетом квалификации она провела на текущем турнире уже три матча.
В отборе теннисистка из Андорры спокойно обыграла 702-ю ракетку мира Марию Фернанду Оливу и канадку Кадэнси Брэйс.
На прошлой неделе Хименес-Касинцева прошла один раунд на турнире WTA 125 в Гвадалахаре — после победы над Камиллой Рахимовой проиграла 305-й ракетке мира Алане Смит.
На харде лучшим результатом 20-летней теннисистки в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве.
Кудерметова
Вероника попала в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.
Российская теннисистка в прошлом месяце вернулась в топ-30.
Это случилось по итогам «тысячника» в Цинциннати, на котором она дошла до полуфинала.
Кроме того, Кудерметова выиграла два матча на престижном турнире в Монреале.
Но при этом Вероника не прошла первый круг на US Open, проиграв 130-й ракетке мира Дженис Тьен.
В этом году Кудерметова выиграла 20 из 32 матчей на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хименес-Касинцеву в этом матче можно поставить за 3.95, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.26.
Прогноз: от Вероники с некоторых пор всегда приходится ждать какого-то подвоха, поэтому в данном случае есть смысл сделать ставку на количество геймов или сетов.
- 2.15Да Силва — Сьерра: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.92Мертенс — Жакмо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.32Марино — Мария: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.94.