    Нуну Эшпириту Санту«Ноттингем Форест» без Нуну: решение, которое кажется лишним и слишком грустным Александер ДжикуБросил «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ Поль ПогбаПогба, Давид Луис и еще семь забытых звезд, которые снова сыграют в ЛЧ
  • 08:21
    • Заболотный: Морено в «Сочи» относился к футболистам как к фишкам или пешкам
  • 07:03
    • Сборная Бразилии проиграла Боливии в отборе на ЧМ-2026
  • 11:40
    • Алексей Батраков — лучший футболист РПЛ в июле и августе
  • 09:34
    • В отношении Смолова возбуждено уголовное дело
  • 23:52
    • Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн отметился голом
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
    Кудерметова проиграет 123-й ракетке мира?

    Хименес-Касинцева — Кудерметова. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 11 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Хименес-Касинцева — Кудерметова
    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против представительницы Андорры Виктории Хименес-Касинцевой во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 11 сентября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хименес-Касинцева — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 11 Сентября 2025 года

    Виктория Хименес Касинцева

  • Андорра
    •  Виктория Хименес Касинцева 05:00 Вероника Кудерметова

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    Хименес-Касинцева

    Виктория в первом раунде одержала уверенную победу над Еленой Приданкиной — 6:4, 6:3.

    Хименес-Касинцева второй раз в этом году прошла раунд на уровне основного тура.

    С учетом квалификации она провела на текущем турнире уже три матча.

    В отборе теннисистка из Андорры спокойно обыграла 702-ю ракетку мира Марию Фернанду Оливу и канадку Кадэнси Брэйс.

    На прошлой неделе  Хименес-Касинцева прошла один раунд на турнире WTA 125 в Гвадалахаре — после победы над Камиллой Рахимовой проиграла 305-й ракетке мира Алане Смит.

    На харде лучшим результатом 20-летней теннисистки в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве.  

    Кудерметова

    Вероника попала в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.

    Российская теннисистка в прошлом месяце вернулась в топ-30.

    Это случилось по итогам «тысячника» в Цинциннати, на котором она дошла до полуфинала.

    Кроме того, Кудерметова выиграла два матча на престижном турнире в Монреале.

    Но при этом Вероника не прошла первый круг на US Open, проиграв 130-й ракетке мира Дженис Тьен.

    В этом году Кудерметова выиграла 20 из 32 матчей на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хименес-Касинцеву в этом матче можно поставить за 3.95, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: от Вероники с некоторых пор всегда приходится ждать какого-то подвоха, поэтому в данном случае есть смысл сделать ставку на количество геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.94.

