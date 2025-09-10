ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Стивенс проиграет 11-й матч подряд?

    Стивенс — Стефанини. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 10 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Слоан Стивенс
    Прогноз и ставки на Стивенс — Стефанини
    Слоан Стивенс
    Слоан Стивенс
    Американка Слоан Стивенс сыграет против итальянки Лукреции Стефанини в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Стивенс — Стефанини, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 10 Сентября 2025 года

    Слоан Стивенс

  • США
    •  Слоан Стивенс 04:30 Лукреция Стефанини

    Лукреция Стефанини

  • Италия
    •

    Стивенс

    Слоан пропустила значительную часть сезона из-за травмы ноги.

    Свой предыдущий матч американка провела еще в конце февраля, когда проиграла Петре Мартич на турнире в мексиканкой Мериде.

    В этом году у Стивенс пока лишь четыре матча и ни одной победы.

    При этом с учетом прошлого сезона, который она завершила в середине сентября, серия поражений Стивенс составляет уже десять матчей.

    Прогнозы на теннис

    Есть подозрение, что бывшая третья ракетка мира пока очень далеко от своей оптимальной формы.

    Стефанини

    В отличие от Слоан, которая получила wild card, Лукреции пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    В отборе итальянка спокойно обыграла американку Сачию Викери и представительницу Финляндии Анастасию Куликову.

    Стефанини начала очередную неделю в статусе 148-й ракетки мира. При этом выше 99-й строчки она пока не поднималась.

    В текущем сезоне Стефанини до сих пор выиграла лишь один матч на уровне основного тура. В июле 27-летняя теннисистка прошла первый раунд на турнире в Праге.

    На прошлой неделе Лукреция проиграла колумбийке Эмилиане Аранго (6:7, 0:6) в первом круге турнира WTA 125 в Гвадалахаре.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Стивенс в этом матче можно поставить за 2.95, победу Стефанини букмекеры предлагают за 1.40.

    Прогноз: скорее всего, первый матч после большого перерыва получится непростым для американской теннисистки. Логично предположить, что итальянка воспользуется шансом выйти во второй круг престижного турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Стефанини в двух сетах за 1.93.

