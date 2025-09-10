Стивенс — Стефанини. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 10 сентября 2025 года

Слоан Стивенс
Лукреция Стефанини
Стивенс
Слоан пропустила значительную часть сезона из-за травмы ноги.
Свой предыдущий матч американка провела еще в конце февраля, когда проиграла Петре Мартич на турнире в мексиканкой Мериде.
В этом году у Стивенс пока лишь четыре матча и ни одной победы.
При этом с учетом прошлого сезона, который она завершила в середине сентября, серия поражений Стивенс составляет уже десять матчей.
Есть подозрение, что бывшая третья ракетка мира пока очень далеко от своей оптимальной формы.
Стефанини
В отличие от Слоан, которая получила wild card, Лукреции пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
В отборе итальянка спокойно обыграла американку Сачию Викери и представительницу Финляндии Анастасию Куликову.
Стефанини начала очередную неделю в статусе 148-й ракетки мира. При этом выше 99-й строчки она пока не поднималась.
В текущем сезоне Стефанини до сих пор выиграла лишь один матч на уровне основного тура. В июле 27-летняя теннисистка прошла первый раунд на турнире в Праге.
На прошлой неделе Лукреция проиграла колумбийке Эмилиане Аранго (6:7, 0:6) в первом круге турнира WTA 125 в Гвадалахаре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Стивенс в этом матче можно поставить за 2.95, победу Стефанини букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: скорее всего, первый матч после большого перерыва получится непростым для американской теннисистки. Логично предположить, что итальянка воспользуется шансом выйти во второй круг престижного турнира.
Рекомендуемая ставка: победа Стефанини в двух сетах за 1.93.