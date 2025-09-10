Ченгиз — Сарасуа. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч второго круга в Сан-Паулу 11 сентября 2025 года

Берфу Ченгиз из Турции сыграет против Ренаты Сарасуа из Мексики во втором круге в Сан-Паулу. Матч пройдёт 11 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ченгиз — Сарасуа, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ченгиз

В первом круге турнира в Сан-Паулу Берфу Ченгиз переиграла Ясмин Ортенци из Аргентины (6:1, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 14 минут.

В победной игре турчанка одина раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

Таким образом Берфу Ченгиз проигрышную серию, которая состояла из 10 матчей. Черная полоса игр длилась с декабря 2024-го года.

Прогнозы на теннис

Берфу Ченгиз занимает 565 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Сарасуа

Рената Сарасуа уверенно сыграла в первом круге бразильского турнира, переиграв бразильскую теннисистку Луизу Фуллану, отдав сопернице лишь три гейма (6:2, 6:1). Время встречи продолжалось 1 час 20 минут.

По ходу поединка мексиканка не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Сарасуа сотворила сенсацию на US Open, выиграв в первом круге у шестой ракетки планеты Мэдисон Киз (6:7, 7:6, 7:5). Во втором раунде нью-йоркского мэйджора мексиканка оступилась в поединке против Диан Парри (2:6, 6:2, 6:7).

Рената Сарасуа занимает 107 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Сарасуа в этом матче можно поставить за 1.12, победу Ченгиз букмекеры предлагают за 6.30.

Прогноз: Ранее теннисистки между собой не встречались, предстоящий матч вряд ли можно будет назвать напряженным, ожидаем от Сарасуа уверенной победы.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.80.