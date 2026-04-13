Грек Стефанос Циципас сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Марожан — Циципас с коэффициентом для ставки за 2.27.
Марожан
Фабиану на этой неделе придется защищать около 200 очков за прошлогодний полуфинал в Мюнхене.
В случае неудачи венгерский теннисист может оказаться за пределами топ-50.
На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Марожан в первом круге разгромил боснийца Дамира Джумхура, а во втором уступил поляку Хуберту Хуркачу.
В начале апреля Марожан дошел до полуфинала на грунтовом турнире ATP 250 в Бухаресте. При этом в финал его не пустил 21-летний испанец Даниэль Мерида Агилар, для которого это был всего лишь второй турнир на уровне основного тура.
В текущем сезоне у Марожана пока отрицательный баланс — девять побед и десять поражений.
Циципас
Стефанос тем временем продолжает терять позиции в рейтинге.
Эту неделю грек начал в статусе 67-й ракетки мира. Есть ощущение, что это падение, пусть и медленное, уже не остановить.
На прошлой неделе Циципас проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло (5:7, 4:6) в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Это был второй случай в сезоне, когда Циципас уступил в стартовом матче.
Лучшим результатом экс-третьей ракетки мира в этом году пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Дохе.
На «Мастерс» в Майами Циципас прошел два раунда, после чего проиграл Артуру Фису со счетом 0:6, 1:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 2.27, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.63.
Прогноз: в прошлом году Стефанос выиграл у венгра на «тысячнике» в Цинциннати со счетом 7:6, 6:2. Несмотря на это, считаем, что грек, скорее всего, не сможет остановить Марожана. В последнее время он чересчур неубедительно играет против максимально мотивированных соперников.
Рекомендуемая ставка: победа Марожана за 2.27.