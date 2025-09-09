Кудерметова — Стакушич. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 9 сентября 2025 года

Полина Кудерметова
Marina Stakusic
Кудерметова
Полина невероятно слабо проводит вторую половину сезона, но при этом по-прежнему находится в первой сотне рейтинга.
После «тысячника» в Индиан-Уэллс (то есть с марта) российская теннисистка выиграла лишь три матча.
В какой-то момент у Кудерметовой была серия из десяти поражений.
На этом отрезке она успела проиграть абсолютно на всех покрытиях.
Как известно, Кудерметова закрепилась в топ-100 благодаря сенсационному выходу в финал турнира в Брисбене.
Стакушич
Марина тем временем тоже не лучшим образом проводит сезон.
В этом году у канадской теннисистки пока отрицательный баланс — 12 побед и 17 поражений.
При этом в Гвадалахаре Стакушич удалось пройти квалификацию. В отборе она обыграла француженку Амандин Эсс и белоруску Ирины Шиманович.
На прошлой неделе Стакушич проиграла россиянке Елена Приданкиной в первом круге турнира WTA 125 в Гвадалахаре.
Лучшим результатом Стакушич в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Парме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.66, победу Сонмез букмекеры предлагают за 2.22.
Прогноз: учитывая результаты Полины, логично выбрать ставку без учета исхода. У россиянки в последнее время было чересчур много слабых матчей.
- 2.39Сонмез — Мария: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.02Де Схеппер — Вавринка: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.40Мансури — Эала: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.