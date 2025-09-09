Кудерметова — Стакушич. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 9 сентября 2025 года

Россиянка Полина Кудерметова сыграет против представительницы Канады Марины Стакушич в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Стакушич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Полина невероятно слабо проводит вторую половину сезона, но при этом по-прежнему находится в первой сотне рейтинга.

После «тысячника» в Индиан-Уэллс (то есть с марта) российская теннисистка выиграла лишь три матча.

В какой-то момент у Кудерметовой была серия из десяти поражений.

На этом отрезке она успела проиграть абсолютно на всех покрытиях.

Как известно, Кудерметова закрепилась в топ-100 благодаря сенсационному выходу в финал турнира в Брисбене.

Стакушич

Марина тем временем тоже не лучшим образом проводит сезон.

В этом году у канадской теннисистки пока отрицательный баланс — 12 побед и 17 поражений.

При этом в Гвадалахаре Стакушич удалось пройти квалификацию. В отборе она обыграла француженку Амандин Эсс и белоруску Ирины Шиманович.

На прошлой неделе Стакушич проиграла россиянке Елена Приданкиной в первом круге турнира WTA 125 в Гвадалахаре.

Лучшим результатом Стакушич в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Парме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.66, победу Сонмез букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: учитывая результаты Полины, логично выбрать ставку без учета исхода. У россиянки в последнее время было чересчур много слабых матчей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.