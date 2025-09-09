ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Кудерметова снова проиграет?

    Кудерметова — Стакушич. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 9 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Полина Кудерметова
    Прогноз и ставки на Кудерметова — Стакушич
    Полина Кудерметова
    Россиянка Полина Кудерметова сыграет против представительницы Канады Марины Стакушич в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Стакушич, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 09 Сентября 2025 года

    Полина Кудерметова

  • Россия
    Полина Кудерметова 22:00 Marina Stakusic

    Marina Stakusic

  • Гвадалахара. Женщины
    Кудерметова

    Полина невероятно слабо проводит вторую половину сезона, но при этом по-прежнему находится в первой сотне рейтинга.

    После «тысячника» в Индиан-Уэллс (то есть с марта) российская теннисистка выиграла лишь три матча.

    В какой-то момент у Кудерметовой была серия из десяти поражений.

    На этом отрезке она успела проиграть абсолютно на всех покрытиях.

    Прогнозы на теннис

    Как известно, Кудерметова закрепилась в топ-100 благодаря сенсационному выходу в финал турнира в Брисбене.

    Стакушич

    Марина тем временем тоже не лучшим образом проводит сезон.  

    В этом году у канадской теннисистки пока отрицательный баланс — 12 побед и 17 поражений.

    При этом в Гвадалахаре Стакушич удалось пройти квалификацию. В отборе она обыграла француженку Амандин Эсс и белоруску Ирины Шиманович.

    На прошлой неделе Стакушич проиграла россиянке Елена Приданкиной в первом круге турнира WTA 125 в Гвадалахаре.

    Лучшим результатом Стакушич в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Парме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.66, победу Сонмез букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: учитывая результаты Полины, логично выбрать ставку без учета исхода. У россиянки в последнее время было чересчур много слабых матчей.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

