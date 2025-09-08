Фуллана — Сарасуа. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч первого круга в Сан-Паулу 8 сентября 2025 года

Луиза Фуллана из Бразилии сыграет против Ренаты Сарасуа из Мексики в первом круге в Сан-Паулу. Матч пройдёт 8 сентября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фуллана — Сарасуа, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фуллана

На последних трех турнирах Луиза Фуллана выступила в рамках серии W35. На домашнем корте в Куябе бразильская теннисистка добралась до четвертьфинала, на этой стадии Фуллана уступила эквадорке Реаско-Гонсалес (4:6, 3:6). На корте теннисистки провели 2 часа 7 минут.

В Куябе Луиза Фуллана одержала победы в матчах против румынки Марии Томы (6:0, 6:3) и бразильянки Бьянки Бернардес (6:2, 6:1).

В аргентинском Чакабуко и Пергамино Луиза Фуллано не смогла пройти дальше третьего

круга.

Прогнозы на теннис

Сарасуа

Рената Сарасуа сотворила сенсацию на US Open, выиграв в первом круге у шестой ракетки планеты Мэдисон Киз (6:7, 7:6, 7:5). На корте теннисистки провели 3 часа 13 минут.

Мексиканская теннисистка допустила 5 ошибок на собственной подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Во втором круге Открытого чемпионата США Рената Сарасуа оступилась в поединке против Диан Парри (2:6, 6:2, 6:7).

Рената Сарасуа занимает 107 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Сарасуа в этом матче можно поставить за 1.10, победу Фуллану букмекеры предлагают за 17.50.

Прогноз: Рената Сарасуа — явный фаворит пары, ожидаем, что мексиканка переиграет соперницу ниже классом. Ставим на проход Сарасуы во второй круг турнира Сан-Паулу.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.80.