Фуллана — Сарасуа. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч первого круга в Сан-Паулу 8 сентября 2025 года

Фуллана
На последних трех турнирах Луиза Фуллана выступила в рамках серии W35. На домашнем корте в Куябе бразильская теннисистка добралась до четвертьфинала, на этой стадии Фуллана уступила эквадорке Реаско-Гонсалес (4:6, 3:6). На корте теннисистки провели 2 часа 7 минут.
В Куябе Луиза Фуллана одержала победы в матчах против румынки Марии Томы (6:0, 6:3) и бразильянки Бьянки Бернардес (6:2, 6:1).
В аргентинском Чакабуко и Пергамино Луиза Фуллано не смогла пройти дальше третьего
круга.
Тамара Корпач в рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 463 место.
Сарасуа
Рената Сарасуа сотворила сенсацию на US Open, выиграв в первом круге у шестой ракетки планеты Мэдисон Киз (6:7, 7:6, 7:5). На корте теннисистки провели 3 часа 13 минут.
Мексиканская теннисистка допустила 5 ошибок на собственной подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.
Во втором круге Открытого чемпионата США Рената Сарасуа оступилась в поединке против Диан Парри (2:6, 6:2, 6:7).
Рената Сарасуа занимает 107 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Сарасуа в этом матче можно поставить за 1.10, победу Фуллану букмекеры предлагают за 17.50.
Прогноз: Рената Сарасуа — явный фаворит пары, ожидаем, что мексиканка переиграет соперницу ниже классом. Ставим на проход Сарасуы во второй круг турнира Сан-Паулу.
Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.80.