Вальтерт — Олейникова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч 1/4 финала турнира в Монтрё 5 сентября 2025 года

Швейцарка Симона Вальтерт сыграет против украинки Александры Олейниковой в в четвертьфинала турнира в Монтрё. Матч пройдёт 5 сентября, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вальтерт — Олейникова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вальтерт

1 часа и 19 минут хватило Симоне Вальтерт, чтобы пройти второй круг рейтингового турнира в Швейцарии. На этой стадии хозяйка корта в двух сетах выиграла у канадки Карсон Брэнстин (6:4, 6:2).

По ходу матча Вальтерт реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила четыре ошибки на собственной подаче.

В первом круге соревнованияй Симона Вальтерт выиграла у соотечественницы Валентины Рисер (5:7, 6:0, 6:4).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Симона Вальтерт занимает 124 место.

Олейникова

Александра Олейникова на турнире в Монтрё не проиграла ни одного сета, в рамках второго круга украинская теннисистка нанесла поражение Теодоре Костович (6:2, 6:3).

В прошедшей встрече Олейникова реализовала 50% брейк-пойнтов, а именно четыре из восьми.

В стартовой игре швейцарского турнира Олейникова смогла выиграть у египетской теннисистки Маяр Шериф (6:3, 6:4).

На данный момент Александра Олейникова занимает 202 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Вальтерт в этом матче можно поставить за 1.68, победу Оленйникововй букмекеры предлагают за 2.01.

Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки встречались между собой, тогда швейцарка выиграла в трех сетах. Ставим на новую победу Симоны Вальтерт.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.