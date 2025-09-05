Вальтерт — Олейникова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч 1/4 финала турнира в Монтрё 5 сентября 2025 года

Вальтерт
1 часа и 19 минут хватило Симоне Вальтерт, чтобы пройти второй круг рейтингового турнира в Швейцарии. На этой стадии хозяйка корта в двух сетах выиграла у канадки Карсон Брэнстин (6:4, 6:2).
По ходу матча Вальтерт реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила четыре ошибки на собственной подаче.
В первом круге соревнованияй Симона Вальтерт выиграла у соотечественницы Валентины Рисер (5:7, 6:0, 6:4).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Симона Вальтерт занимает 124 место.
Олейникова
Александра Олейникова на турнире в Монтрё не проиграла ни одного сета, в рамках второго круга украинская теннисистка нанесла поражение Теодоре Костович (6:2, 6:3).
В прошедшей встрече Олейникова реализовала 50% брейк-пойнтов, а именно четыре из восьми.
В стартовой игре швейцарского турнира Олейникова смогла выиграть у египетской теннисистки Маяр Шериф (6:3, 6:4).
На данный момент Александра Олейникова занимает 202 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Вальтерт в этом матче можно поставить за 1.68, победу Оленйникововй букмекеры предлагают за 2.01.
Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки встречались между собой, тогда швейцарка выиграла в трех сетах. Ставим на новую победу Симоны Вальтерт.
Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.