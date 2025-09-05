ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя Хосеп Гвардиола и ЭдерсонОтказ от принципов: почему Гвардиола променял Эдерсона на Доннарумму Лионель МессиПлохие парни. Как и почему МЛС закрывает глаза на выходки Месси и остальных звезд «Интер Майами»
    Вальтерт добьется нового успеха в битве с Олейниковой?

    Вальтерт — Олейникова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч 1/4 финала турнира в Монтрё 5 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Вальтерт — Олейникова
    Симона Вальтерта
    Швейцарка Симона Вальтерт сыграет против украинки Александры Олейниковой в в четвертьфинала турнира в Монтрё. Матч пройдёт 5 сентября, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вальтерт — Олейникова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вальтерт

    1 часа и 19 минут хватило Симоне Вальтерт, чтобы пройти второй круг рейтингового турнира в Швейцарии. На этой стадии хозяйка корта в двух сетах выиграла у канадки Карсон Брэнстин (6:4, 6:2).

    По ходу матча Вальтерт реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила четыре ошибки на собственной подаче.

    В первом круге соревнованияй Симона Вальтерт выиграла у соотечественницы Валентины Рисер (5:7, 6:0, 6:4).

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Симона Вальтерт занимает 124 место.

    Олейникова

    Александра Олейникова на турнире в Монтрё не проиграла ни одного сета, в рамках второго круга украинская теннисистка нанесла поражение Теодоре Костович (6:2, 6:3).

    В прошедшей встрече Олейникова реализовала 50% брейк-пойнтов, а именно четыре из восьми.

    В стартовой игре швейцарского турнира Олейникова смогла выиграть у египетской теннисистки Маяр Шериф (6:3, 6:4).

    На данный момент Александра Олейникова занимает 202 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Вальтерт в этом матче можно поставить за 1.68, победу Оленйникововй букмекеры предлагают за 2.01.

    Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки встречались между собой, тогда швейцарка выиграла в трех сетах. Ставим на новую победу Симоны Вальтерт.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.

