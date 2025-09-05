ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Осака обыграет Анисимову и выйдет в финал US Open?

    Осака — Анисимова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Наоми Осака Прогнозы на Аманда Анисимова
    Прогноз и ставки на Осака — Анисимова
    Наоми Осака
    Американка Аманда Анисимова сыграет против японки Наоми Осаки в полуфинале US Open. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Женщины 05 Сентября 2025 года

    Наоми Осака

  • Япония
    •  Наоми Осака 03:30 Аманда Анисимова

    Аманда Анисимова

  • США
    Осака

    Наоми сыграет в полуфинале американского мэйджора впервые с 2020 года.

    Пять лет назад японка стала чемпионкой US Open. Кроме того, она выигрывала турнир в Нью-Йорке в 2018 году.

    На текущем турнире Осака до сих пор проиграла лишь один сет.  Дополнительный сет ей понадобился в матче третьего круга против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной — 6:0, 4:6, 6:3.

    В первом круге текущего турнира Осака одержала победу над бельгийкой Грэт Миннен (6:3, 6:4), а во втором раунде разгромила американку Хейли Баптист (6:3, 6:1).

    Прогнозы на теннис

    В  1/8 финала бывшая первая ракетка мира остановила американку Кори Гауфф (6:3, 6:2), а в четвертьфинале — чешку Каролину Мухову (6:4, 7:6).

    Осака выиграла 11 из 12-ти последних матчей. В начале августа она дошла до финала на «тысячнике» в Монреале.

    Анисимова

    Аманда впервые в карьере вышла в полуфинал мэйджора в Нью-Йорке.

    В четвертьфинале Анисимова одержала победу над Игой Свентек — 6:4, 6:3.

    Американская теннисистка взяла реванш у польки за поражение в финале Уимблдона. Тот матч, как известно, завершился со счетом 6:0, 6:0 в пользу Свентек.

    В первом круге текущего турнира Анисимова выиграла у Кимберли Биррелл (6:3, 6:2), а во втором остановила еще одну представительницу Австралии — Майю Джойнт (7:6, 6:2).

    В третьем раунде она отдала одну партию румынке Жаклин Кристиан — 6:4, 4:6, 6:2.

    Еще одной соперницей Анисимовой стала бразильянка Беатрис Хаддад-Майами — 6:0, 6:3.

    В этом году Анисимова выиграла 18 из 25 матчей на харде, а ее лучшим результатом на этом покрытии пока остается победа на «тысячнике» в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.84, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.01.

    Прогноз: обе теннисистки отлично провели предыдущие матчи, поэтому логично предположить, что их встреча может получиться максимально напряженной.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

