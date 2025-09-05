Осака — Анисимова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 2025 года

Наоми Осака
Аманда Анисимова
Осака
Наоми сыграет в полуфинале американского мэйджора впервые с 2020 года.
Пять лет назад японка стала чемпионкой US Open. Кроме того, она выигрывала турнир в Нью-Йорке в 2018 году.
На текущем турнире Осака до сих пор проиграла лишь один сет. Дополнительный сет ей понадобился в матче третьего круга против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной — 6:0, 4:6, 6:3.
В первом круге текущего турнира Осака одержала победу над бельгийкой Грэт Миннен (6:3, 6:4), а во втором раунде разгромила американку Хейли Баптист (6:3, 6:1).
В 1/8 финала бывшая первая ракетка мира остановила американку Кори Гауфф (6:3, 6:2), а в четвертьфинале — чешку Каролину Мухову (6:4, 7:6).
Осака выиграла 11 из 12-ти последних матчей. В начале августа она дошла до финала на «тысячнике» в Монреале.
Анисимова
Аманда впервые в карьере вышла в полуфинал мэйджора в Нью-Йорке.
В четвертьфинале Анисимова одержала победу над Игой Свентек — 6:4, 6:3.
Американская теннисистка взяла реванш у польки за поражение в финале Уимблдона. Тот матч, как известно, завершился со счетом 6:0, 6:0 в пользу Свентек.
В первом круге текущего турнира Анисимова выиграла у Кимберли Биррелл (6:3, 6:2), а во втором остановила еще одну представительницу Австралии — Майю Джойнт (7:6, 6:2).
В третьем раунде она отдала одну партию румынке Жаклин Кристиан — 6:4, 4:6, 6:2.
Еще одной соперницей Анисимовой стала бразильянка Беатрис Хаддад-Майами — 6:0, 6:3.
В этом году Анисимова выиграла 18 из 25 матчей на харде, а ее лучшим результатом на этом покрытии пока остается победа на «тысячнике» в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.84, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.01.
Прогноз: обе теннисистки отлично провели предыдущие матчи, поэтому логично предположить, что их встреча может получиться максимально напряженной.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.