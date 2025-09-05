Синнер — Оже-Альяссим. Ставка (к. 2.29) и прогноз на US Open 5 сентября 2025 года

Итальянец Янник Синнер сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале US Open. Матч пройдет 5 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник второй год подряд почти без сопротивления дошел до полуфинала на американском мэйджоре.

На текущем турнире он пока отдал лишь один сет.

Действующему чемпиону US Open понадобилась дополнительная партия в матче третьего раунда против Дениса Шаповалова — 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

В 1/8 финала Синнер разгромил Александра Бублика — 6:1, 6:1, 6:1.

После матча Бублик сравнил Синнера с искусственным интеллектом и назвал «игроком, как будто бы сгенерированным нейросетью».

В четвертьфинале его соперником был Лоренцо Музетти — 6:1, 6:4, 6:2.

В первом круге Синнер разгромил чеха Вита Копршиву (6:1, 6:1, 6:2), а во втором спокойно разобрался с представителем Австралии Алексеем Попыриным (6:3, 6:2, 6:2).

Ранее в этом году Синнер не смог выиграть лишь один матч на харде. В середине августа ему не удалось завершить встречу с Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати из-за проблем со здоровьем.

В текущем сезоне Синнер выиграл 36 матчей из 40.

Оже-Альяссим

Феликс второй раз в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США.

В 2021 году он проиграл на этой стадии Даниилу Медведеву.

Оже-Альяссим преподнес одну из главных сенсаций текущего турнира: в третьем раунде он остановил Сашу Звереву — 4:6, 7:6, 6:4, 6:4.

В 1/8 финала канадский теннисист, вопреки ожиданиям, спокойно обыграл Андрея Рублева — 7:5, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Оже-Альяссим выиграл у австралийца Алекса Де Минора — 4:6, 7:6, 7:5, 7:6.

В первом круге он одержал победу над британцем Билли Харрисом (6:4, 7:6, 6:4), а во втором раунде выиграл у россиянина Романа Сафиуллина (6:1, 7:6, 7:6).

Оже-Альяссим выиграл восемь из девяти последних матчей. В середине августа он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати.

В текущем сезоне Феликс выиграл 27 из 37 матчей на харде. В начале года он выиграл турниры ATP 250 в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер спокойно выйдет в финал. На победу Оже-Альяссима можно поставить за 15.50.

Прогноз: к сожалению, интрига отсутствует, даже минимальная. В середине августа, Янник обыграл Феликса в Цинциннати со счетом 6:0, 6:2. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,5) за 2.29.