Синнер — Оже-Альяссим. Ставка (к. 2.29) и прогноз на US Open 5 сентября 2025 года

Янник Синнер
Феликс Оже-Альяссим
Синнер
Янник второй год подряд почти без сопротивления дошел до полуфинала на американском мэйджоре.
На текущем турнире он пока отдал лишь один сет.
Действующему чемпиону US Open понадобилась дополнительная партия в матче третьего раунда против Дениса Шаповалова — 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.
В 1/8 финала Синнер разгромил Александра Бублика — 6:1, 6:1, 6:1.
После матча Бублик сравнил Синнера с искусственным интеллектом и назвал «игроком, как будто бы сгенерированным нейросетью».
В четвертьфинале его соперником был Лоренцо Музетти — 6:1, 6:4, 6:2.
В первом круге Синнер разгромил чеха Вита Копршиву (6:1, 6:1, 6:2), а во втором спокойно разобрался с представителем Австралии Алексеем Попыриным (6:3, 6:2, 6:2).
Ранее в этом году Синнер не смог выиграть лишь один матч на харде. В середине августа ему не удалось завершить встречу с Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати из-за проблем со здоровьем.
В текущем сезоне Синнер выиграл 36 матчей из 40.
Оже-Альяссим
Феликс второй раз в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США.
В 2021 году он проиграл на этой стадии Даниилу Медведеву.
Оже-Альяссим преподнес одну из главных сенсаций текущего турнира: в третьем раунде он остановил Сашу Звереву — 4:6, 7:6, 6:4, 6:4.
В 1/8 финала канадский теннисист, вопреки ожиданиям, спокойно обыграл Андрея Рублева — 7:5, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Оже-Альяссим выиграл у австралийца Алекса Де Минора — 4:6, 7:6, 7:5, 7:6.
В первом круге он одержал победу над британцем Билли Харрисом (6:4, 7:6, 6:4), а во втором раунде выиграл у россиянина Романа Сафиуллина (6:1, 7:6, 7:6).
Оже-Альяссим выиграл восемь из девяти последних матчей. В середине августа он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати.
В текущем сезоне Феликс выиграл 27 из 37 матчей на харде. В начале года он выиграл турниры ATP 250 в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер спокойно выйдет в финал. На победу Оже-Альяссима можно поставить за 15.50.
Прогноз: к сожалению, интрига отсутствует, даже минимальная. В середине августа, Янник обыграл Феликса в Цинциннати со счетом 6:0, 6:2. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,5) за 2.29.