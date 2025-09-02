ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Пассаро и Монтейро снова дойдут до решающего тай-брейка?

    Монтейро — Пассаро. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Генуе 2 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Монтейро — Пассаро
    Франческо Пассаро
    Бразилец Тиаго Монтейро сыграет против итальянца Франческо Пасссаро в первом круге «челленджера» в Генуе (Италия). Матч пройдет 2 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монтейро — Пассаро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Монтейро

    Тиаго явно не лучшим образом проводит текущий сезон. Уже сейчас нет сомнений, что это год он завершит за пределами первой сотни рейтинга.

    У бразильца пока что отрицательный баланс в 2025-м — 22 победы и 24 поражения.

    В марте Монтейро дошел до финала на грунтовых «челленджерах» в Сантьяго (Чили) и Ассунсьоне (Парагвай), после чего у него начался спад, продолжавшийся около трех месяцев.

    Летом Монтейро смог пройти квалификацию или первый раунд только на одном турнире. На прошлой неделе латиноамериканец дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Комо.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Но также стоит обратить внимание, что после 2021 года Монтейро ни разу не проигрывал в Генуе раньше четвертьфинала, а в 2022-м он стал чемпионом местного турнира.

    Пассаро

    Франческо — прошлогодний чемпион «челленджера» в Генуе.

    В отличие от Монтейро, у итальянца положительный баланс в текущем сезоне — 32 победы и 18 поражений.

    Несмотря на то, что он пока за пределами топ-100, в этом году Пассаро успел засветиться и на уровне основного тура.

    Лучшим результатом 24-летнего Пассаро в 2025-м пока остается выход в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме.

    В конце августа Франческо прошел квалификацию на US Open. Правда, в основной сетке он сразу проиграл Флавио Коболли.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монтейро в этом матче можно поставить за 2.33, победу Пассаро букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: в прошлом году Франческо обыграл бразильца в четвертьфинале турнира в Генуе. Тогда им понадобился не только третий сет, но и решающий тай-брейке. Глядя на недавние результаты Монтейро, логично предположить, что предстоящий матч будет не таким напряженным, как предыдущая встреча с итальянцем.

    Рекомендуемая ставка: победа Пассаро в двух сетах за 2.34.

