  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Сможет ли Анисимова выйти в четвертьфинал US Open?

    Анисимова — Хаддад-Майя. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Анисимова — Хаддад-Майя
    Аманда Анисимова
    Американка Аманда Анисимова сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Хаддад-Майя, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Анисимова

    Аманда впервые в карьере вышла в 1/8 финала мэйджора в Нью-Йорке.

    В первом круге американская теннисистка выиграла у Кимберли Биррелл — 6:3, 6:2.

    Во втором раунде Анисимова остановила еще одну представительницу Австралии — Майю Джойнт (7:6, 6:2).

    В третьем раунде финалистка Уимблдона-2025 отдала одну партию румынке Жаклин Кристиан — 6:4, 4:6, 6:2.

    В этом году Анисимова выиграла 16 из 23 матчей на харде, а ее лучшим результатом на этом покрытии пока остается победа на «тысячнике» в Дохе.

    Хаддад-Майя

    Беатрис тем временем второй раз подряд вышла в четвертый круг US Open.

    В прошлом году бразильянка дошла в Нью-Йорке до четвертьфинала, где уступила чешке Каролине Муховой.

    В первом круге текущего турнира Хаддад-Майя выиграла у представительницы Великобритании Сонай Картал — 6:3, 1:6, 6:1.

    После этого она одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич (6:1, 6:4), а в третьем раунде разгромила гречанку Марию Саккари (6:1, 6:2).

    Интересно, что у Хаддад-Майя пока отрицательный баланс в этом году — 13 побед и 23 поражения. Кроме того, перед мэйджором в Нью-Йорке у нее была серия из четырех поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.26, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 3.85.

    Прогноз: интуиция жестко показывает, что здесь лучше взять ставку без учета исхода. Хаддад-Майя будет в разы легче в психологическом плане, а в женском теннисе это очень часто имеет ключевое значение.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.89.

