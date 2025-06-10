Шнайдер — Френх. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Лондоне 10 июня 2025 года

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против польки Магдалены Френх в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдёт 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Френх, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шнайдер

На Открытом чемпионате Франции Диана Шнайдер не смогла пройти дальше второго круга. Россйская теннисистка на этой стадии мэйджора уступила украинке Даяне Ястремской (5:7, 5:7).

Время встречи продолжалось 1 час 51 минуту, за это время Шнайдер допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

В первом раунде Ролан Гаррос Диана Шнайдер выиграла у Анастасии Соболевой из Украины (7:6, 6:2).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Диана Шнайдер занимает 12 место.

Френх

Магдалена Френх также провела две встречи на соревнованиях Большого шлема в Париже. В первом раунде Открытого чемпионата полька выиграла у Онс Жабер из Туниса (7:6, 6:0).

Во втором круге Ролан Гаррос Магдалена Френх потерпела фиаско в матче с чешкой Маркетой Вондроусовой (6:0, 4:6, 6:3).

На корте теннисистки провели 2 часа 2 минуту. Польская спортсменка Магдалена Френх выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

Магдалена Френх занимает 26 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.32, на победу Френх букмекеры предлагают за 3.40.

Прогноз: Диана Шнайдер и Магдалена Френх три раза играли на кортах, чаша весов на стороне российской теннисистки (2:1). В этом сезоне на соревнованиях в Дубае Шнайдер обыграла Френх со счетом 2:0, ожидаем новой победы россиянки.

Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-4.5) с коэффициентом 1.98.