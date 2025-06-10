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    Шнайдер шагнёт во второй круг лондонского турнира?

    Шнайдер — Френх. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Лондоне 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Френх
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против польки Магдалены Френх в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдёт 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Френх, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шнайдер

    На Открытом чемпионате Франции Диана Шнайдер не смогла пройти дальше второго круга. Россйская теннисистка на этой стадии мэйджора уступила украинке Даяне Ястремской (5:7, 5:7).

    Время встречи продолжалось 1 час 51 минуту, за это время Шнайдер допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

    В первом раунде Ролан Гаррос Диана Шнайдер выиграла у Анастасии Соболевой из Украины (7:6, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Диана Шнайдер занимает 12 место.

    Френх

    Магдалена Френх также провела две встречи на соревнованиях Большого шлема в Париже. В первом раунде Открытого чемпионата полька выиграла у Онс Жабер из Туниса (7:6, 6:0).

    Во втором круге Ролан Гаррос Магдалена Френх потерпела фиаско в матче с чешкой Маркетой Вондроусовой (6:0, 4:6, 6:3).

    На корте теннисистки провели 2 часа 2 минуту. Польская спортсменка Магдалена Френх выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

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    Магдалена Френх занимает 26 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.32, на победу Френх букмекеры предлагают за 3.40.

    Прогноз: Диана Шнайдер и Магдалена Френх три раза играли на кортах, чаша весов на стороне российской теннисистки (2:1). В этом сезоне на соревнованиях в Дубае Шнайдер обыграла Френх со счетом 2:0, ожидаем новой победы россиянки.

    Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-4.5) с коэффициентом 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шнайдер — Френх?

    Матч Шнайдер — Френх состоится 10 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шнайдер — Френх?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Шнайдер (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шнайдер — Френх?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Шнайдер (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шнайдер — Френх?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шнайдер — Френх?

    Коэффициенты букмекеров: : На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.32, на победу Френх букмекеры предлагают за 3.40.

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    Шнайдер — Френх: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 10.06.202512:00. Шнайдер шагнёт во второй круг лондонского турнира?
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