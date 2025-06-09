Поляк Хуберт Хуркач сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агут — Хуркач, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Баутиста-Агут

Роберто в этом году до сих пор не добрался до отметки в 10 побед, но при этом по-прежнему находится в топ-50.

В текущем сезоне испанец провел пока лишь 21 матч — и на этом отрезке у него семь побед и 14 поражений.

Во время грунтовой серии лучшим результатом Баутисты-Агута стал выход в четвертьфинал «пятисотника» в Гамбурге. На этом турнире 37-летний теннисист обыграл американцев Маркоса Гирона и Фрэнсиса Тиафо, после чего уступил Флавио Коболли.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что в этом сезоне Баутиста-Агута не смог пройти первый круг на восьми турнирах.

Хуркач

Хуберт неудачно выступил на Ролан Гаррос, проиграв уже в первом раунде бразильцу Жоао Фонсеке.

Несмотря на это, сейчас все равно можно сказать, что самый сложный период в карьере поляка уже позади.

Как раз перед французским мэйджором Хуркач дошел до финала в Женеве. В решающем матче Хуби проиграл Новаку Джоковичу (7:5, 6:7, 6:7).

Кроме того, Хуркач дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.

В контексте турнира в Хертогенбосе важно добавить, что Хуркач максимально опасен на траве. Достаточно вспомнить его выступления в Галле (в 2022-м взял титул, а в 2024-м дошел до финала) и на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 3.45, победу Хукача букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: на данный момент в этом противостоянии ничья 3-3. При этом ранее испанец и поляк ни разу не встречались на траве. Скорее всего, Хуркач спокойно подтвердит статус фаворита, если будет максимально эффективно использовать первую подачу.

Рекомендуемая ставка: победа Хуркача в двух сетах за 1.92.