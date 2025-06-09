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    Сможет ли Хуркач обыграть Баутисту-Агута?

    Прогноз и ставка на матч Баутиста-Агут — Хуркач 09.06.2025

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агут — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агут — Хуркач, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 09 Июня 2025 года

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •  Роберто Баутиста-Агут 11:00 Хуберт Хуркач

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •

    Баутиста-Агут

    Роберто в этом году до сих пор не добрался до отметки в 10 побед, но при этом по-прежнему находится в топ-50.

    В текущем сезоне испанец провел пока лишь 21 матч — и на этом отрезке у него семь побед и 14 поражений.

    Во время грунтовой серии лучшим результатом Баутисты-Агута стал выход в четвертьфинал «пятисотника» в Гамбурге. На этом турнире 37-летний теннисист обыграл американцев Маркоса Гирона и Фрэнсиса Тиафо, после чего уступил Флавио Коболли.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что в этом сезоне Баутиста-Агута не смог пройти первый круг на восьми турнирах.

    Хуркач

    Хуберт неудачно выступил на Ролан Гаррос, проиграв уже в первом раунде бразильцу Жоао Фонсеке.

    Несмотря на это, сейчас все равно можно сказать, что самый сложный период в карьере поляка уже позади.

    Как раз перед французским мэйджором Хуркач дошел до финала в Женеве. В решающем матче Хуби проиграл Новаку Джоковичу (7:5, 6:7, 6:7).

    Кроме того, Хуркач дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.

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    В контексте турнира в Хертогенбосе важно добавить, что Хуркач максимально опасен на траве. Достаточно вспомнить его выступления в Галле (в 2022-м взял титул, а в 2024-м дошел до финала) и на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 3.45, победу Хукача букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: на данный момент в этом противостоянии ничья 3-3. При этом ранее испанец и поляк ни разу не встречались на траве. Скорее всего, Хуркач спокойно подтвердит статус фаворита, если будет максимально эффективно использовать первую подачу.

    Рекомендуемая ставка: победа Хуркача в двух сетах за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Баутиста-Агут — Хуркач?

    Матч Баутиста-Агут — Хуркач состоится 09 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Баутиста-Агут — Хуркач?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Хуркача в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Баутиста-Агут — Хуркач?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Хуркача в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Баутиста-Агут — Хуркач?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Баутиста-Агут — Хуркач?

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 3.45, победу Хукача букмекеры предлагают за 1.31.

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    Баутиста-Агут — Хуркач: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 09.06.202512:00. Сможет ли Хуркач обыграть Баутисту-Агута?
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