Буассон — Гауфф. Ставка (к. 2.09) и прогноз на Ролан Гаррос 5 июня 2025 года

Американка Кори Гауфф сыграет против француженки Лоис Буассон в полуфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 5 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Буассон — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Буассон

Лоис дошла до полуфинала на своем первом в карьере турнире «Большого шлема».

Перед началом турнира француженка занимала в рейтинге 361-е место. На следующей неделе она поднимется как минимум на 365-ю строчку.

В четвертьфинале Буассон одержала победу над Миррой Андреевой — 7:6, 6:3.

В первой партии Лоис спасла сетбол при счете 3:5 и отыграла у россиянки подачу на сет при 4:5. Во втором сете Мирра вела 3:0, но и здесь не воспользовалась преимуществом.

Прогнозы на теннис

В четвертом круге Буассон одержала волевую победу над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой — 3:6, 6:4, 6:4.

В остальных матчах 22-летняя Буассон выиграла у бельгийки Элизы Мертенс (6:4, 4:6, 6:3), украинки Ангелины Калининой (6:1, 6:2) и Эльзы Жакмо (6:3, 0:6, 7:5).

Гауфф

Кори тем временем третий раз вышла в полуфинал на французском мэйджоре.

В прошлом году она уступила Ига Свентек в 1/2 финала, а в 2022-м — проиграла польке в решающем матче.

В четвертьфинале Гауфф одержала волевую победу над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз — 6:7, 6:4, 6:1.

До встречи с Киз она не отдала ни одного сета на текущем турнире.

В четвертом круге Гауфф разгромила россиянку Екатерину Александрову — 6:0, 7:5.

В остальных раундах вторая ракетка мира выиграла у Оливии Гадецки, Терезы Валентовой и Мари Боузковой.

В текущем сезоне Гауфф провела на грунте 19 матчей — и на этом отрезке у нее 16 побед и три поражения.

В мае Гауфф дошла до финала на «тысячниках» в Мадриде и Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Буассон в этом матче можно поставить за 4.65, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: скорее всего, и в этом матче будет борьба, но мы при этом сомневаемся в том, что француженка организует очередную сенсацию. Опыт Гауфф в данном случае будет иметь огромное значение.

Рекомендуемая ставка: победа Гауфф с форой по геймам (-5,5) за 2.09.