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    Гауфф проиграет Буассон в полуфинале Ролан Гаррос?

    Буассон — Гауфф. Ставка (к. 2.09) и прогноз на Ролан Гаррос 5 июня 2025 года

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    Лоис Буассон
    Американка Кори Гауфф сыграет против француженки Лоис Буассон в полуфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 5 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Буассон — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Буассон

    Лоис дошла до полуфинала на своем первом в карьере турнире «Большого шлема».

    Перед началом турнира француженка занимала в рейтинге 361-е место. На следующей неделе она поднимется как минимум на 365-ю строчку.

    В четвертьфинале Буассон одержала победу над Миррой Андреевой — 7:6, 6:3.

    В первой партии Лоис спасла сетбол при счете 3:5 и отыграла у россиянки подачу на сет при 4:5. Во втором сете Мирра вела 3:0, но и здесь не воспользовалась преимуществом.

    Прогнозы на теннис

    В четвертом круге Буассон одержала волевую победу над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой — 3:6, 6:4, 6:4.

    В остальных матчах 22-летняя Буассон выиграла у бельгийки Элизы Мертенс (6:4, 4:6, 6:3), украинки Ангелины Калининой (6:1, 6:2) и Эльзы Жакмо (6:3, 0:6, 7:5).

    Гауфф

    Кори тем временем третий раз вышла в полуфинал на французском мэйджоре.

    В прошлом году она уступила Ига Свентек в 1/2 финала, а в 2022-м — проиграла польке в решающем матче.

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    • В четвертьфинале Гауфф одержала волевую победу над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз — 6:7, 6:4, 6:1.

    До встречи с Киз она не отдала ни одного сета на текущем турнире.

    В четвертом круге Гауфф разгромила россиянку Екатерину Александрову — 6:0, 7:5.

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    В остальных раундах вторая ракетка мира выиграла у Оливии Гадецки, Терезы Валентовой и Мари Боузковой.

    В текущем сезоне Гауфф провела на грунте 19 матчей — и на этом отрезке у нее 16 побед и три поражения.

    В мае Гауфф дошла до финала на «тысячниках» в Мадриде и Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Буассон в этом матче можно поставить за 4.65, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.21.

    Прогноз: скорее всего, и в этом матче будет борьба, но мы при этом сомневаемся в том, что француженка организует очередную сенсацию. Опыт Гауфф в данном случае будет иметь огромное значение.

    Рекомендуемая ставка: победа Гауфф с форой по геймам (-5,5) за 2.09.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Буассон — Гауфф?

    Матч Буассон — Гауфф состоится 05 июня 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Буассон — Гауфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Гауфф с форой по геймам (-5,5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Буассон — Гауфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Гауфф с форой по геймам (-5,5) » с коэффициентом у букмекеров 2.09.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Буассон — Гауфф?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Буассон — Гауфф?

    Коэффициенты букмекеров: на Буассон в этом матче можно поставить за 4.65, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.21.

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