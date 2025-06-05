Бейлек — Мартич. Ставка (к. 3.83) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

Чешка Сара Бейлек и хорватка Петра Мартич встретятся во втором круге турнира в Макарске. Матч пройдет 05 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бейлек — Мартич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сара Бейлек

Пока что возраст Бейлек играет против нее. У чешки огромное желание побеждать в каждой игре, но иногда оно кажется зашкаливающим.

На старте «Ролан Гаррос» от неё ждали, как минимум, прохода одного круга, но там на пути Бейлек стала неуступчивая румынка Кристиан.

Зато после этого чешка удачно стартовала турнире в Макарске, где в первом круге не без труда разобралась с испанкой Ромеро-Гормаз.

Сейчас ей придётся играть против разбалансированной Мартич, которая может дать бой в любом состоянии.

Петра Мартич

На протяжении последнего года Мартич играла крайне редко, но все равно уровень её квалификации продолжает оставаться довольно высоким.

Прогнозы на теннис

За это время она опустилась во вторую сотню рейтинга, но даже при таких раскладах у неё получается демонстрировать вменяемые результаты.

Лучшим достижением по этому сезону оказался выход в четвертьфинал на соревнованиях в австрийском Линце.

Против молодой и задорной Бейлек балканке будет тяжело, но родные стены должны помочь ей одержать заветную победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Бейлек — 1.20, победа Мартич — 3.83.

Прогноз: Мартич точно поборется за победу на родной земле.

Ставка: П2 за 3.83.

Альтернативный прогноз: Будет борьба до последнего гейма матча.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.74.