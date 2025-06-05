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    Мартич испытает проблемы с проходом дальше?

    Бейлек — Мартич. Ставка (к. 3.83) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бейлек — Мартич
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    Петра Мартич
    Чешка Сара Бейлек и хорватка Петра Мартич встретятся во втором круге турнира в Макарске. Матч пройдет 05 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бейлек — Мартич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сара Бейлек

    Пока что возраст Бейлек играет против нее. У чешки огромное желание побеждать в каждой игре, но иногда оно кажется зашкаливающим.

    На старте «Ролан Гаррос» от неё ждали, как минимум, прохода одного круга, но там на пути Бейлек стала неуступчивая румынка Кристиан.

    Зато после этого чешка удачно стартовала турнире в Макарске, где в первом круге не без труда разобралась с испанкой Ромеро-Гормаз.

    Сейчас ей придётся играть против разбалансированной Мартич, которая может дать бой в любом состоянии.

    Петра Мартич

    На протяжении последнего года Мартич играла крайне редко, но все равно уровень её квалификации продолжает оставаться довольно высоким.

    Прогнозы на теннис

    За это время она опустилась во вторую сотню рейтинга, но даже при таких раскладах у неё получается демонстрировать вменяемые результаты.

    Лучшим достижением по этому сезону оказался выход в четвертьфинал на соревнованиях в австрийском Линце.

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    Против молодой и задорной Бейлек балканке будет тяжело, но родные стены должны помочь ей одержать заветную победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Бейлек — 1.20, победа Мартич — 3.83.

    Прогноз: Мартич точно поборется за победу на родной земле.

    Ставка: П2 за 3.83.

    Альтернативный прогноз: Будет борьба до последнего гейма матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.74.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бейлек — Мартич?

    Матч Бейлек — Мартич состоится 05 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бейлек — Мартич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бейлек — Мартич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бейлек — Мартич?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бейлек — Мартич?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Бейлек — Мартич: прогноз и ставка за 3.83, статистика, коэффициенты матча 05.06.202515:30. Мартич испытает проблемы с проходом дальше?
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