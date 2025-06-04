Зверев — Джокович. Ставка (к. 2.69) и прогноз на Ролан Гаррос 4 июня 2025 года

Серб Новак Джокович сыграет против немца Александра Зверева в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 4 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша седьмой раз за последние восемь лет дошел до четвертьфинала на французском мэйджоре.

При этом после 2020 года он пока ни разу не проигрывал здесь раньше полуфинала.

В четвертом круге его соперником был Таллон Грикспор, который не смог завершить матч из-за травмы. Нидерландец снялся при счете 6:4, 3:0 в пользу Зверева.

Текущий турнир немецкий теннисист начал с победы над американцем Лернером Тьеном — 6:3, 6:3, 6:4.

Во втором раунде у Зверева случился небольшой сбой в начале матча против нидерландца Йеспера де Йонга — 3:6, 6:1, 6:2, 6:3.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В третьем круге Зверев одержал уверенную победу над итальянцем Флавио Коболли — 6:2, 7:6, 6:1.

В прошлом сезоне Зверев дошел в Париже до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Джокович

Новак тем временем 16-й раз подряд дошел до четвертьфинала Ролан Гаррос.

В четвертом раунде сербский теннисист, как и ожидалось, спокойно разобрался с британцем Кэмероном Норри — 6:2, 6:3, 6:2.

После этой победы Джокович добрался до отметки в 100 выигранных матчей на Открытом чемпионате Франции.

На текущем турнире 38-летний серб пока не проиграл ни одного сета.

В первом круге Джокович выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:3, 6:3.

Во втором раунде бывший первый номер мирового рейтинга одержал победу над французом Корантеном Муте — 6:3, 6:2, 7:6.

После этого Джокович остановил австрийца Филипа Мисолича — 6:3, 6:4, 6:2.

Победная серия Джоковича теперь составляет семь матчей. На неделе перед французским мэйджором он выиграл турнир в Женеве и наконец-то добрался до отметки в 100 титулов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.96, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.88.

Прогноз: Зверев всегда был одним из самых сложных соперников для лучшего в истории. Достаточно сказать, что Новак выиграл лишь чуть больше половины матчей против Саши — девять из 16-ти. И при этом у Ноле немало болезненных поражений от немецкого теннисиста.

Скорее всего, предстоящая встреча тоже не принесет Джоковичу много радости. Да, он спокойно дошел до четвертьфинала, но здесь важно уточнить, что до сих пор у Новака была очень легкая сетка. Скорее всего, Зверев остановит рекордсмена по количеству титулов «Большого шлема».

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по сетам (-1,5) за 2.69.