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    Алькарас разочарует в матче против Пола?

    Пол — Алькарас. Ставка (к. 2.29) и прогноз на Ролан Гаррос 3 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 3 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 03 Июня 2025 года

    Томми Пол

  • США
    •  Томми Пол 12:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Пол

    Томми четвертый раз в карьере и второй в сезоне вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

    Американец при этом впервые добрался до 1/4 финала на французском мэйджоре.

    В четвертом круге Пол спокойно обыграл представителя Австралии Алексея Попырина — 6:3, 6:3, 6:3.

    Но перед этим ему пришлось провести два пятисетовых матча.

    В третьем круге у Пола был тяжелейший матч против Карена Хачанова — 6:3, 3:6, 7:6, 3:6, 6:3.

    В стартовом матче 12-я ракетка мира выиграл у датчанина Элмера Меллера — 6:7, 6:2, 6:3, 6:1.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    После этого Пол совершил камбэк в матче против венгра Мартона Фучовича — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4

    Пол выиграл восемь из девять последних матчей. В прошлом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме. Кроме того, в этом сезоне он выиграл 12 из 15-ти матчей грунте.

    Алькарас

    Карлос тем временем четвертый год подряд вышел в 1/4 финала Ролан Гаррос.

    В четвертом круге у испанца был непростой матч против американца Бена Шелтона — 7:6, 6:3, 4:6, 6:4.

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    • В третьем круге, вопреки ожиданиям, Алькарас отдал одну партию боснийцу Дамиру Джумхуру — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. Третий и четвертый сеты стали настоящим испытанием для действующего чемпиона турнира.

    Перед этим ему понадобилась дополнительная партия в матче против венгра Фабиана Марожана — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

    В первом раунде Алькарас  выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4, 6:2.

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    Победная серия Алькараса теперь составляет десять матчей. Перед Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме. В текущем сезоне он провел на грунте уже 20 матчей — и на этом отрезке у него 19 побед и лишь одно поражение.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 7.70, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: Карлос выиграл четыре из шести матчей против Томми. Но здесь важно отметить, что, независимо от результата, Пол всегда здорово играет против Алькараса. Скорее всего, в предстоящем матче испанцу снова понадобится как минимум один дополнительный сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал сетов больше 3,5 за 2.29.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пол — Алькарас?

    Матч Пол — Алькарас состоится 03 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пол — Алькарас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Алькараса + тотал сетов больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пол — Алькарас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Алькараса + тотал сетов больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пол — Алькарас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пол — Алькарас?

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 7.70, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

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    Пол — Алькарас: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 03.06.202515:00. Алькарас разочарует в матче против Пола?
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