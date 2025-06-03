Пол — Алькарас. Ставка (к. 2.29) и прогноз на Ролан Гаррос 3 июня 2025 года

Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 3 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Пол

Томми четвертый раз в карьере и второй в сезоне вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

Американец при этом впервые добрался до 1/4 финала на французском мэйджоре.

В четвертом круге Пол спокойно обыграл представителя Австралии Алексея Попырина — 6:3, 6:3, 6:3.

Но перед этим ему пришлось провести два пятисетовых матча.

В третьем круге у Пола был тяжелейший матч против Карена Хачанова — 6:3, 3:6, 7:6, 3:6, 6:3.

В стартовом матче 12-я ракетка мира выиграл у датчанина Элмера Меллера — 6:7, 6:2, 6:3, 6:1.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

После этого Пол совершил камбэк в матче против венгра Мартона Фучовича — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4

Пол выиграл восемь из девять последних матчей. В прошлом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме. Кроме того, в этом сезоне он выиграл 12 из 15-ти матчей грунте.

Алькарас

Карлос тем временем четвертый год подряд вышел в 1/4 финала Ролан Гаррос.

В четвертом круге у испанца был непростой матч против американца Бена Шелтона — 7:6, 6:3, 4:6, 6:4.

В третьем круге, вопреки ожиданиям, Алькарас отдал одну партию боснийцу Дамиру Джумхуру — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. Третий и четвертый сеты стали настоящим испытанием для действующего чемпиона турнира.

Перед этим ему понадобилась дополнительная партия в матче против венгра Фабиана Марожана — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

В первом раунде Алькарас выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4, 6:2.

Победная серия Алькараса теперь составляет десять матчей. Перед Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме. В текущем сезоне он провел на грунте уже 20 матчей — и на этом отрезке у него 19 побед и лишь одно поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 7.70, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: Карлос выиграл четыре из шести матчей против Томми. Но здесь важно отметить, что, независимо от результата, Пол всегда здорово играет против Алькараса. Скорее всего, в предстоящем матче испанцу снова понадобится как минимум один дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал сетов больше 3,5 за 2.29.